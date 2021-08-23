Украина не сможет вступить в НАТО до возврата своих территорий

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правды".

По ее словам, Эстония поддерживает ПДЧ Украины с НАТО, однако непонятно, когда действительно станет возможным сближение.

"Эстония поддерживает План действий по членству и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - сообщила она.

Кроме этого, Кальюлайд ответила на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в НАТО при условии восстановления контроля над всей территорией страны.

"Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно", - объяснила президент.