В Киеве бомж угрожал взорвать парад на День Независимости. Ему грозит до шести лет тюрьмы

В Киеве мужчина угрожал взорвать военный парад во время праздничных мероприятий на День Независимости Украины во вторник, 24 августа.

Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении. Злоумышленником оказался мужчина без постоянного места проживания, 1988 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.

22 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил на горячую линию "1551" и заявил, что хочет взорвать торжественный военный парад. Во время беседы с оператором мужчина сообщил, что него есть гранаты и оружие, и заявил, что сорвет парад.

Правоохранители оперативно нашли и задержали мужчину. При этом оружия или взрывных устройств у него не обнаружили.

В настоящее время "террористу" сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное хулигану грозит провести в тюрьме до шести лет.