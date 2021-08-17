В Киеве захотели взять на себя управление "Северным потоком-2"

ООО "Оператор ГТС Украины" собирается предложить свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2" после того, как Высший земельный суд Дюссельдорфа решил не освобождать оператора нового газопровода от соблюдения правил Евросоюза.

Как сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, по действующим нормам, владельцы не должны быть также и поставщиками для обеспечения честной конкуренции.

"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком 2" как реально независимым от РФ оператором ГТС", - написал он в комментарии под своим постом в соцсети.

Макогон приветствовал принятое 25 августа решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, который отклонил иск оператора "Северного потока 2" на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы Евросоюза.