Первое посольство Ирландии открыли в Киеве

В Киеве появилось посольство Ирландии. Первое дипломатическое представительство этой страны в Украине открылось еще в понедельник, 23 августа, но официально сообщили об этом только сегодня.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, в открытии ирландского посольства участвовали заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Оба они надеются, что открытие дипломатического представительства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - сказал Сеник.