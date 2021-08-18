Пошлины на ввоз стальных труб из Украины и России ввели США

Соединенные Штаты Америки ввели пошлины на импортируемые в страну украинские, корейские и российские бесшовные стальные трубы. Этому предшествовало антидемпинговое расследование, которое проводило американское Министерство торговли.

Об этом со ссылкой на данные Федерального регистра, обновленные Минторгом США, пишет "Интерфакс-Украина".

На корейские трубы вводятся пошлины в 4,48% (с учетом компенсаций 4,44%), на украинские - 23,75%, а на российские - 209,72%.

По данным Министерства торговли, в 2018 году из РФ в Штаты ввезли 8,024 тысяч тонн бесшовных труб из спецсталей, в 2019 году 39,634 тысяч тонн, в 2020-м - 11,471 тысяч тонн. Южнокорейские компании в 2018, 2019 и 2020 годах ввезли в США - 15,839 тысяч тонн, 17,112 тысяч тонн и 23,068 тысяч тонн соответственно. Для Украины это 38,974 тысяч тонн, 43,667 тысяч тонн и 32,801 тысяч тонн.

Антидемпинговое расследование начали летом прошлого года. Его инициатором стала дочерняя компания французской Vallourec - Vallourec Star.. Под расследование подпадали трубы по кодам 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80.