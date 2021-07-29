"СНБО не имеет права приказывать провайдерам блокировать сайты"

После того как СНБО ввел санкции против издания "Страна", украинские интернет-провайдеры получили указание заблокировать наш сайт. Многие операторы сделали это буквально сразу. Причем заблокировали и strana.news - новый адрес нашего сайта, на который был переведен ресурс после блокировки доменного имени strana.ua.

Но другие провайдеры приказ проигнорировали.

Максим Тульев, владелец провайдера Net Assist, заявил, что не будет блокировать сайты, которые попали под санкции СНБО – включая сайт "Страны". Этот провайдер и раньше не ограничивал доступ к сайтам и соцсетям, против которых в Украине вводили санкции. Например, Net Assist принципиально не блокировал российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Страна" связалась с Максимом Тульевым и выяснила, почему он идет против воли СНБО, почему считает санкции против "Страны" незаконными и идет ли на него по этому поводу давление.

– Ваш провайдер заявил, что не собирается ограничивать доступ к сайту "Страны". Почему вы приняли такое решение?

– Сразу уточню, что мы не блокируем "Страну.ua" – но сайт все равно недоступен. "Страну.ua" заблокировал регистратор доменных имен. Поэтому мы уже ничего не можем с этим сделать (сейчас сайт работает по адресу strana.news, который Net Assist не блокирует - Ред.).

В решении СНБО есть два нюанса: административный и технический. Административный – в том, что решения СНБО обязательны к выполнению для всех государственных органов. Наша компания ну никак не является госорганом. Поэтому обращаться к нам с требованием блокировки сайтов на основании решения СНБО неправильно.

Второй нюанс еще хуже – технический. В решении СНБО есть ряд сайтов, которые содержат т.н. "длинные https://URL". Это ссылки, допустим, на Фейсбук-страницы – включая и вашу. Технически заблокировать отдельно взятую страницу можно только заблокировав весь Фейсбук. То есть либо мы блокируем весь Фейсбук целиком, либо ничего не блокируем. Одну страницу заблокировать нельзя.

– Почему? Объясните.

– Когда от браузера идет обращение к серверам Фейсбука, оно шифруется, и "по дороге" никто не может узнать, к какой именно страничке идет обращение. Поэтому выполнить такую "хотелку" технически невозможно, не заблокировав весь Фейсбук.

На самом деле, не вы первые. Уже были подобные решения о блокировке, например системы моментальных интернет-расчетов WebMoney (в 2018 году). Там тоже были указаны странички в Фейсбуке. Соответственно, все вокруг не стали выполнять это решение. Без каких-либо громких заявлений – просто молча не выполняли, и все.

– А за "неповиновение" тогда провайдерам угрожали каким-то наказанием?

– Тогда к "Укртелекому" пришла плановая проверка НКРЗИ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации). НКРЗИ увидела, что Фейсбук-страничка WebMoney открывается, и выписала провайдеру протокол за неблокировку Фейсбука. На основании протокола о нарушении обычно принимается какая-то санкция: либо штраф, либо лишение лицензии – в зависимости от сопутствующих вещей. Минимум – штраф.

– "Укртелекому" выписали штраф?

– Не знаю, чем конкретно все закончилось у "Укртелекома". Но знаю, что была попытка собрать операторов в рабочую группу при НКРЗИ, которая занялась бы разработкой чего-то вроде реестра российского Роскомнадзора, только в Украине.

– Вы имеете в виду реестр запрещенных сайтов?

– Да. На первую рабочую группу от Интернет-ассоциации Украины меня позвали (Тульев – член совета директоров Интернет-ассоциации Украины, Ред.). Больше меня туда не пускают.

– Почему?

– Официально они говорят, что рабочая группа больше не собирается – может и так. Но на одной из таких рабочих групп "Укртелеком" поднял вопрос: представители СНБО сказали, что вписывают в решения страницы в соцсетях, чтобы были основания обратиться в сам Фейсбук и попросить их заблокировать эти странички. А сам провайдер этого сделать не может. Представитель "Укртелекома" тогда рассказал о протоколе от НКРЗИ, а представитель СНБО сказал, мол, мы разберемся, так быть не должно. Но так и не разобрались.

– А у вас не было проблем с госрегулятором из-за того, что вы не блокируете санкционные сайты?

– Были. Мы же и другие сайты, которые попадали под санкции, не блокировали: "ВКонтакте", "Одноклассники", WebMoney, и теперь вы. У нас тоже были проверки, нам выписали штраф за неблокировку – мы его оспариваем в ЕСПЧ. Сейчас идет судебная волокита.

– А украинские суды вы уже прошли?

– Да, и безуспешно. Нам отказали в апелляции. Причем есть много аналогичных дел от других провайдеров, того же "Киевстара", которые при той же аргументации суды выигрывали. А нам при прочих равных в апелляции отказали – поэтому мы пошли в ЕСПЧ.

– Что именно вы оспариваете?

– СНБО не имел права давать распоряжения частным компаниям – только госорганам. Потому что, если СНБО будет выдавать распоряжения, обязательные для всех частных компаний, СНБО подменит собой парламент. Тогда решение СНБО будет иметь силу закона. Но СНБО – это все-таки консультативный орган, который дает проект решения, а в действие его вводит президент своим указом. Но президент как глава исполнительной власти подменять собой законодательную не может. Иначе он уже не президент, а царь. И разделения ветвей власти в Украине исчезнет.

– Как на вашу принципиальную позицию – не блокировать сайты, которые попадают под санкции СНБО, – реагируют другие провайдеры?

– Мы сталкивались с серьезным недопониманием, когда речь шла о блокировке "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

– Кстати, а почему вы их не блокировали?

– Блокируя эти сайты и соцсети, мы открываем ящик Пандоры, который впоследствии закончится украинским Роскомнадзором. Я еще тогда об этом говорил, но коллеги по рынку меня не понимали. Сейчас, когда Украина уже на 2/3 прошла тот путь, который прошла Россия в блокировках интернета, нас наоборот поддерживают.

– А кто именно вас поддерживает из коллег?

– Сейчас с моей подачи Интернет-ассоциация Украины выпустила официальную позицию: цензуры в интернете быть не должно. А те коллеги по рынку, которые раньше были всеми руками "за" блокировку "ВКонтакте", теперь говорят: до чего мы дожили? Однажды включенная цензура может только расширяться.

Я в свое время даже спорил на ящик виски, который проиграл, что до президентских выборов-2019 в Украине заблокируют Фейсбук.

– А при чем тут Фейсбук? Он тоже – "инструмент российской пропаганды"?

– Тогда говорили, что "мы трогаем только вражескую пропаганду", только российские сайты". А я говорил, с одной стороны – да, а с другой стороны – нет. Запустив однажды этот механизм, мы уже не сможем его остановить. И я был прав. Цензура только расширяется. Единственное, с чем я не угадал по блокировке Фейсбука – это со сроками. Если ничего не изменится, то и Фейсбук, и YouTube, и все остальные раскрученные ресурсы в Украине тоже будут заблокированы.

– Санкциями СНБО?

– Тут два варианта: либо их заблокируют с нашей стороны, либо они "прогнутся" и будут выполнять запросы политической цензуры от украинских властей. Но Украина – не Россия. Наш рынок не представляет для того же Фейсбука и YouTube такой экономический интерес, а политические риски от подобных решений большие. Так что я ставлю на то, что эти интернет-гиганты откажутся выполнять требования по блокировке украинцев. Соответственно, будут заблокированы сами.

– После решения СНБО мы "переехали" на новый домен strana.news, которого еще не существовало на момент введения санкций, но его провайдерам тоже приказали заблокировать.

– По поводу блокировки домена, который не прописан ни в каких санкциях, – это вопрос к упоротым операторам. Если есть хотя бы какое-то формальное основание сомнительной законности для того, чтобы блокировать основной домен, то блокировать домены просто так... Я понимаю, что все боятся. Но если все будут бояться, то мы окажемся в ситуации, как в Беларуси, еще быстрее, чем кажется. И то, что сейчас блокируют вас, означает, что в дальнейшем блокировки будут расширяться и на другие украинские ресурсы, которые просто чем-то не понравятся власть имущим.

– Отвечая на вопрос о том, почему на главного редактора "Страны" Игоря Гужву и наше издание наложены санкции, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мы получаем некую "помощь" из РФ. Однако никакой доказательной базы в подтверждение этих слов нет, и в решении СНБО не указаны основания для введения санкций. Как вы это оцениваете?

– У СНБО нет никакой аргументации по санкциям. И в принципе, у них нет права вводить санкции против украинских юридических и физических лиц. Кроме тех, кто обвиняется в терроризме. Но это тяжелая уголовная статья. И должно быть решение суда о том, что конкретный человек или юрлицо занимается терроризмом.

– Такого в отношении "Страны" нет.

– Да, и это тот случай, когда, прикрываясь какими-то благими намерениями, власти идут на жесткое нарушение закона. А все провайдеры наперегонки побежали помогать в этом нарушении закона. Рано или поздно придут и за ними. И заступиться будет некому.

Если бы это было сделано по закону – вопросов нет: вот решение суда – вот блокировка. Тогда это было бы, по крайней мере, оправданно. А так тут явные нарушения.

– Какие именно нарушения вы имеете в виду?

– Во-первых, решения СНБО не распространяются на частные компании провайдеров, а во-вторых, согласно закону о санкциях, не могут применяться против украинских физ- и юрлиц без предъявленных обвинений в терроризме. По закону операторы обязаны блокировать контент только в одном случае: если есть решение суда по блокировке сайта за демонстрацию детской порнографии. Кроме этого, согласно закону об электронных коммуникациях, мы блокировать ничего не только не можем, а и не имеем права.

– Вы не опасаетесь, что из-за вашего отказа от блокировки нашего сайта и ряда других, сами можете попасть под те или иные санкции?

– А что могут? Жалобы писать могут, выписать еще один штраф на 810 грн могут – ну, как бы, не жалко. А никакого другого законного инструмента принуждения не существует. И мне странно, почему таких уважаемых больших провайдеров в Украине так пугает максимальная санкция в виде штрафа 810 грн?

– 810 грн? Это такой штраф вам выписали за неблокировку "ВКонтакте"?

– Да. Собственно, его мы и оспариваем в суде. Но сейчас уже готовится законопроект, который делает неблокировку сайтов уголовным преступлением с реальным сроком наказания. Если его примут, все станет намного хуже.

– В каком смысле хуже?

– Если бы помимо требований что-то заблокировать, провайдерам еще предоставляли расписанный механизм этой блокировки, тогда было бы все более-менее прозрачно. А поскольку механизма нет, технически выполнить дословно то, что они просят, нельзя, то получается, что каждый оператор станет уголовным преступником. А потом приходи к каждому и требуй неофициально все, что хочешь: хочешь – блокировку, хочешь – прослушку, хочешь – просто денег требуй. Потому что над тобой висит уголовное дело.

– Украинские провайдеры собираются помешать принятию такого закона?

– Мы от ассоциаций будем бороться с этим и объяснять, что такой законопроект принимать нельзя. Хотя бы до момента, когда все эти блокировки станут законными и понятными. А сейчас – что такое "заблокировать чего-то там с "собачкой" спереди"? Что это значит для операторов? Что-то они там написали, а что – никто не знает. Понятно дело, что никто ничего делать не будет с этой "собачкой". А тут раз – и эта "собачка" превращается в два года уголовного срока.

– По сути, с провайдерами хотят поступить так же, как с санкционными сайтами. Мол, мы вас сначала накажем непонятно за что, а вы потом пойдите и докажите, что ни в чем не виноваты.

– На самом деле, да. Если бы у вас была реально российская компания, или кипрская – неважно, тогда санкции можно было бы применить, согласно закону о санкциях. Но когда санкции вводят против украинских компаний – это прямое нарушение закона. Это, в принципе, неудивительно – Зеленскому не впервой нарушать законы. Но удивительно, что общество вот так легко согласилось с этим и начало это исполнять. Но это пока не пришли за ними.