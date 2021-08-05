 

Суд восстановил чиновника МВД в Одессе, уволенного из-за разгона Евромайдана. Ему обязали выплатить 680 тысяч

События Сегодня, 21:1748
Суд восстановил чиновника МВД в Одессе, уволенного из-за разгона Евромайдана. Ему обязали выплатить 680 тысяч

Бывший замначальника управления МВД в Одессе Эдуард Гребенюк в суде оспорил решение о его увольнении из-за разгона палаточного городка черниговского Евромайдана, который случился в ноябре 2013 года.

Теперь его обязаны восстановить в должности, более того, ему положено 680 000 гривен компенсации за пропущенное не по его вине время работы.

Об этом, ссылаясь на документы Окружного административного суда Киева, пишет "РБК-Украина". 

Эдуард Гребенюк сначала работал заместителем начальника управления МВД в Черниговской области, а потом, с мая по октябрь 2014 года, занимал такую же должность в управлении полиции в Одессе.

Экс-чиновник МВД решением Верховного Суда от февраля 2018 года был осужден на три года условно за препятствование проведению мирных собраний, его уволили и внесли в перечень люстрированных лиц. Гребенюк оспаривал данные решения в суде. Окружной админсуд Киева 11 августа удовлетворил его иск Гребенюка.

Суд вынес решение о незаконности люстрации Гребенюка, поскольку он не нарушал права граждан и не способствовал узурпации власти экс-президентом Януковичем. Теперь его должны восстановить в должности, заплатить почти 700 тысяч гривен компенсации и вычеркнуть его из списка люстрированных граждан. 

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