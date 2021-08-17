На 5 копеек после длинных выходных подорожал доллар

В среду, 25 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке до 26,730 грн/$1 с 26,685 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно их информации, котировки национальной валюты к закрытию торгов составили 26,72-26,74 грн/$1.

Также, по данным Национального банка, справочный курс гривни ослабился до 26,69 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в пятницу.

Кроме того, регулятор ослабил курс нацвалюты на 26 августа – до 26,7074 грн/$1 с 26,6718 грн/$1 накануне.