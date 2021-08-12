Мошенника ради выкупа в Киеве похитили двое полицейских в компании уголовника

В столице двое полицейских по наводке ранее привлекавшегося к уголовной ответственности человека похитили мужчину. Они требовали от него выкуп в размере 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как выяснилось во время досудебного расследования, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин узнал о том, что его знакомый находится в розыске за мошенничество по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Гражданин договорился с двумя полицейскими, чтобы разыграть задержание этого знакомого и потребовать с него деньги за обещание не сообщать о его местонахождении правоохранителям.

В конце апреля заговорщики договорились о встрече с жертвой и принудили ее сесть в авто одного из полицейских. После этого с мужчины потребовали 10 тысяч долларов. Тот вынужден был согласиться отдать деньги.

В течение нескольких следующих часов похищенный мужчина под конвоем полицейских собирал по городу необходимую сумму. Часть денег он снял с собственных банковских карт, часть забрал из дома, а еще часть одолжил у знакомого.

Мужчина отдал вымогателям около 95 тысяч гривен, после чего его отпустили. При этом никаких документов о задержании полицейские не оформляли.