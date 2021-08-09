Бацька объяснил, зачем выращивает на своем участке арбузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа побывал в Минской области с рабочей поездкой.

Во время визита он вспомнил вчерашнюю уборку арбузов на собственном приусадебном участке и объяснил, зачем разводит большие ягоды и другие культуры.

Его словам приводит официальный сайт.

По словам Бацьки, он не просто выращивает сельхозкультуры, а экспериментирует, лично проверяя разработки белорусских ученых.

"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты", - заверил Лукашенко.

Он рассказал, что начинал их выращивание с одного голландского сорта, а вчера собирал уже пять сортов. Из них он определил два лучших - и белорусский оказался неплохим.

Лукашенко вспомнил, что когда начал этим заниматься, был уверен: придет время, и в стране будут возделывать арбузы. А сегодня белорусский арбуз не отличается от того, который некогда ему прислал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. А специалисты говорят, что местные ягоды полезнее для белорусов.

Бацька также сказал, что исповедует аналогичный подход к другим культурам, в частности картофелю. По его наблюдениям, предоставленный ему белорусскими учеными картофель суперэлитного сорта "чистый, еще не набрал всякой заразы".

Кроме того, Лукашенко похвалился молоком со своей небольшой фермы с 13 коровами. назвав его самым чистым.

"То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - резюмировал Лукашенко.