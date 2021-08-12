Из-за медуз в Бердянске прямо в воде на пляже подрались отдыхающие

В курортном городе Бердянске в Запорожской области подрались находившиеся в воде у берега отдыхающие.

Причиной словесного конфликта, переросшего в драку, стал вопрос, нужно ли выбрасывать медуз на берег или нет.

Видео произошедшей драки опубликовало издание "Новости Бердянска".

Одна компания начала выбрасывать морских обитателей на берег, а другим людям это не понравилось. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку.

Очевидцы инцидента, снимая драку на видео, пытались пристыдить агрессивных туристов. Однако отдыхающие были настроены решительно, людей оттаскивали друг от друга, но те все равно пытались драться.

Нашествие медуз на побережье Азовского моря принесло туристам много неудобств. Некоторые отдыхающие старались избегать морских обитателей, однако другие искали методы решения проблемы.