 

В ВОЗ признали, что окно для исследований происхождения SARS-CoV-2 закрывается

События Сегодня, 10:0566
В ВОЗ признали, что окно для исследований происхождения SARS-CoV-2 закрывается

Авторы мартовского отчета Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19, предупредили, что дальнейшее промедление с исследованием многократно его затрудняет.

Об этом они написали в статье для журнала Nature.

Эксперты напомнили, что их группа была созвана ВОЗ в октябре 2020 года. Вместе с представителями Китая им было поручено понять происхождение SARS-CoV-2. Отчет об итогах работы был опубликован 1 марта. Но он должен был стать лишь первым шагом в исследовании проблемы.

Авторы констатировали, что сейчас процесс застопорился и призвали к активным действиям по определению истоков коронавируса, так как окно возможностей для проведения исследования быстро закрывается: любая задержка делает некоторые шаги невозможными. 

Затем эксперты напомнили, в чем заключалась их миссия: им доверили детально реконструировать раннюю фазу пандемии, которая началась в Ухане.

В плане работы было указано восемь пунктов:

  • ретроспективные исследования, детализирующие профиль респираторных заболеваний среди населения в целом и госпитализированных людей в Ухане и Хубэе во второй половине 2019 года;
  • обзор 76 000 историй болезни;
  • обзор свидетельств о смерти;
  • реконструкция ранней вспышки;
  • отслеживание цепочки поставок продуктов на рынок морепродуктов в Ухане;
  • тестирование домашнего скота, диких животных, домашних животных и животных зоопарков на предмет заражения SARS-CoV-2;
  • анализ опубликованных и неопубликованных данных о вирусном геноме;
  • обзор литературы, относящейся к исследованию происхождения коронавируса.

Что интересно, изучение лабораторного происхождения вируса не входило в первоначальный круг задач группы ВОЗ.

В январе авторы предприняли 28-дневную поездку в Ухань, чтобы взять интервью у разных специалистов и посетить учреждения, участвующие в раннем реагировании на эпидемию. Огромное бремя подготовительной работы взяла на себя команда из Китая, в которую входило более 1000 медицинских работников. Они собирали, анализировали, представляли и обсуждали данные и результаты исследований в ходе совместной миссии.

Научные дискуссии между международной и китайской командами во время миссии были оживленными. Была разработана модель потенциальных путей возникновения болезни.

Гипотезу лабораторного происхождения международные эксперты сочли слишком важной, чтобы ее игнорировать, поэтому обсудили ее с китайскими коллегами и включили в отчет.

Китайская команда неохотно делилась необработанными данными (например, по 174 случаям, выявленным в декабре 2019 года), ссылаясь на озабоченность по поводу конфиденциальности информации о пациентах. Доступ к данным по этим делам не был определен в мандате. Юридические и другие препятствия не могли быть устранены в короткие сроки визита. Кроме того, стало ясно, что эти 174 случая вряд ли будут самыми ранними.

В итоге было решено, что на втором этапе исследований будут рассмотрены эти проблемы и проанализированы эти данные.

В отчете авторы пришли к выводу, что имеются явные доказательства широко распространенной циркуляции SARS-CoV-2 в Ухане в течение декабря 2019 года. Были изложены доказательства более раннего появления коронавируса, но эксперты не решеили точно, когда, где и как это произошло.

Также в документе сказано, что не существует окончательных доказательств за или против любого из четырех предложенных путей появления инфекции: прямое зоонозное занесение (через распространение от диких животных) и три непрямых пути (зоонозная инфекция при контакте с инфицированными сельскохозяйственными животными; занесение зоонозов через употребление зараженной пищи или пищи от инфицированных животных; утечка из лаборатории, работающей с вирусами животных).

Эта работа должна была сформировать основу для более длительного процесса научных исследований, который может занять месяцы или годы. 

Чтобы сохранить импульс для дальнейших исследований, авторы отчета собирались еженедельно с момента его публикации. Они продолжают сотрудничество с китайскими коллегами, в том числе составляют список исправлений к отчету.

По мнению специалистов, поиски истоков SARS-CoV-2 находятся на критическом этапе. Есть желание двигаться вперед как у международной группы ВОЗ, так и у китайской группы. Но чем дальше, тем труднее будет отслеживать людей и животных внутри и за пределами Китая. Антитела к SARS-CoV-2 ослабевают, поэтому сбор дополнительных образцов и тестирование людей, которые могли быть заражены до декабря 2019 года,  осложняется. На китайских фермах работают 14 миллионов человек, они поставляют живых млекопитающих в города по всему Китаю, включая Ухань. В ответ на пандемию SARS-CoV-2 многие из этих ферм закрылись, а животные были уничтожены, что затрудняет поиск любых доказательств раннего распространения коронавируса.

В связи с этими обстоятельствами эксперты призвали научное сообщество и руководство стран объединить усилия для ускорения новых исследований, пока еще есть время.

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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