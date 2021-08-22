Самолеты с эвакуированными из Афганистана украинцами приземлились под Москвой

На военном аэродроме в Московской области Чкаловский ночью 26 августа приземлились два эвакуационных самолета Министерства обороны Российской Федерации.

Они вывезли из Афганистана граждан разных стран, в том числе украинцев.

Об этом сообщает Телеграм-канал "RT на русском".

Распоряжение об эвакуации отдал лично президент России Владимир Путин. Российское Минобороны заявило, что планирует вывезти из захваченной талибами страны более 500 человек: россиян, граждан государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), а также Украины.

Всего Минобороны послало в Кабул четыре эвакуационных борта.