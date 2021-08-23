В ВОЗ предупредили, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус наблюдает стабилизацию на высоком уровне заболеваемости COVID-19 и смертности от него.

Он также предупредил о приближении новой волны пандемии.

Об этом глава ВОЗ сказал на брифинге 25 августа.

По словам Гебрейесуса, ситуация на планете стабилизировалась на очень высоком уровне заражений и смертности. С 16 по 22 августа на планете выявили более 4,5 миллионов случаев инфицирования, а от его последствий умерли более 68 тысяч пациентов.

При этом гендиректор ВОЗ сообщил о неравномерности распространения коронавируса в разных регионах и странах. Некоторые продолжают сталкиваться с резким ростом числа заражений и смертей, тогда как в других происходит снижение статистики.

Гебрейесус спрогнозировал, что следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей волне пандемии. За это время следует принять меры реагирования на нее.