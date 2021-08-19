Афганцам бежать из страны через сухопутные границы советует Британия

После того, как верхушка "Талибана" предъявила странам Запада ультиматум по прекращению эвакуации до 31 августа, стало ясно, что тысячи афганцев, не согласных с радикальными исламистами оказались брошены на произвол судьбы.

И все, чем им могут помочь бывшие союзники, так это добрым советом. Так, например, шеф военного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что те афганцы которым не повезло покинуть страну по воздуху, могут попытаться просто-напросто перейти сухопутную границу.

Об этом передает влиятельная газета The Times.

По мнению Уоллеса афганцам будет безопаснее покинуть страну по земле, перейдя границу с каким-нибудь соседним государством.

Это заявление прозвучало после того, как МИД Британии обратился к подданным Соединенного королевства с просьбой не ехать в аэропорт Кабула, учитывая огромные риски для личной безопасности.