Moderna приостановила поставку 1,5 миллиона доз вакцины в Японию из-за грязных флаконов

Американская компания Moderna, которая недавно объявила набор добровольцев для клинических испытаний, приостановила поставку около 1,63 миллиона доз своей вакцины от коронавируса в Японию.

Это произошло в связи тем, что флаконы, которые производились в Испании, были загрязнены твердыми частицами.

Об этом пишет Reuters.

В компании заявили, что загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из площадок в Испании. При этом в Moderna добавили, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцин не было выявлено.

В партии вакцины, по которой поступили жалобы, было 565 400 доз, и Moderna сообщила, что "из-за излишней осторожности" приостановила поставку препаратов в целом.

Компания также сообщила, что будет работать со своим партнером Takeda Pharmaceutical (крупнейшая азиатская фармацевтическая компания - Ред.), а также с регулирующими органами для решения этой проблемы. В свою очередь, Takeda заявила, что провела экстренное обследование.