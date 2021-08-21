Американца, который гулял по Одессе в футболке с надписью "Russia" внесли на "Миротворец"

Американца, который в Одессе гулял в бело-сине-красной футболке с надписью "Russia", внесли в базу скандального сайта "Миротворец".

В сообщении на сайте сказано, что "Миротворец" "просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим иностранцем осознанного деяния против национальной безопасности Украины, мира, а также против безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, в понедельник, 23 августа в Одессе американец вышел на улицу в футболке цветов российского триколора и с надписью "Russia". После чего возник скандал и парня забрала полиция.

Отметим, что "Миротворец" это сайт куда вносятся личные данные лиц, которые на сайте посчитали "врагами Украины". При этом никаких доказательств этому не приводится. Считается, что сайт курируют украинские спецслужбы и используют его для травли неугодных. Напомним, что именно после внесения на сайт "Миротворца" был убит в 2015 году известный журналист и публицист Олесь Бузина.

Международные организации неоднократно требовали закрыть сайт "Миротворец", но украинские власти эти призывы игнорируют.