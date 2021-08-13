Китай потребовал у ВОЗ расследовать происхождение коронавируса в американской биолаборатории Форт-Детрик

Китай по дипломатическим каналам призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать работу биолаборатории Форт-Детрик (США) на предмет происхождения коронавируса.

Призыв поддержали 25 миллионов китайских интернет-пользователей.

Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Посланник Китая в представительстве ООН в Женеве Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором подтвердил последовательную позицию Китая в отношении отслеживания происхождения COVID-19 и запросил прозрачное расследование с полным доступом к лабораториям Форт-Детрика и Университета Северной Каролины в США.

К письму прилагается совместное обращение, подписанное более чем 25 миллионами китайских пользователей сети, с требованием провести расследование в американской лаборатории.

Это первый случай, когда Китай официально просит ВОЗ о расследовании происхождения коронавируса в США.

В письме Чэнь Сюй заявил, что проникновение SARS-CoV-2 в человеческую популяцию из-за утечки из лаборатории в Ухане крайне маловероятно. По словам дипломата, если некоторые страны считают, что гипотеза лабораторной утечки имеет право на жизнь, тогда нужно провести прозрачные расследования в лабораториях США.

На пресс-конференции 25 августа генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Китая Фу Конг призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса.

"Если США упорствуют в распространении теории утечки из лабораторий, они должны показать пример и пригласить ВОЗ для расследования в Форт-Детрик и Университет Северной Каролины", - сказал Фу.

Как пишет газета, Форт-Детрик - это центр биологической военной деятельности США. Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний США публиковал результаты своего исследования, согласно которым еще в 2003 году лаборатория обладала широкими возможностями для синтеза и модификации коронавирусов.

В КНР считают, что международное сообщество серьезно обеспокоено биологической военной деятельностью США, включая работу Форт-Детрика и более 200 биомедицинских лабораторий по всему миру, поскольку она не афишируется и сомнительна с точки зрения безопасности.

"Только американские военные построили такое большое количество биомедицинских лабораторий по всему миру. Каковы их цели? Есть ли у них какие-то скрытые планы?" - спросил Фу.

Фу добавил, что пока США подозревают Уханьский институт вирусологии в утечке или даже создании SARS-CoV-2, сами Штаты спонсировали и провели больше исследований коронавирусов, чем любая другая страна.

На момент публикации новости ВОЗ не дала никаких комментариев.

А власти Китая между тем заявили, что намерены активно участвовать в мероприятиях, организованных ВОЗ, чтобы выразить позицию КНР, и что вопрос вышел за рамки здравоохранения, затронув международные отношения.

В Китае ожидают, что ВОЗ будет играть не только роль в области здравоохранения, но и способствовать сотрудничеству между странами и противостоянию любым силам, пытающимся исказить функции организации.