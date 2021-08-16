Девочке, которая родилась на самолете во время эвакуации из Кабула, дали имя в честь лайнера

Девочку, которую родила женщина на борту самолета ВВС США во время эвакуации людей из захваченного талибами Афганистана, назвали Рич.

Такое имя выбрали не случайно. Малышку назвали в честь позывного самолета, в котором она родилась.

Об этом сообщает телеканал СNN в четверг, 26 августа.

Генерал Тод Уолтерс, командующий Европейским командованием США и Верховный главнокомандующий союзниками НАТО в Европе рассказал, какое имя родители дали новорожденной.

"Они назвали маленькую девочку Рич. И они сделали это, потому что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был Reach 828", - сказал он.

Мама вместе с новорожденной были доставлены в медицинское учреждение. Командование воздушной мобильности сообщило, что сейчас они чувствуют себя хорошо.