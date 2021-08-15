Просроченными картами до октября пользоваться переселенцам разрешил Ощадбанк

Ощадбанк из-за карантина продлил срок действия платежных карт для переселенцев. Таким образом, старыми картами можно пользоваться до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.

В сообщении говорится о том, что карты Ощадбанка с истекшим сроком действия, выданные переселенцам по тарифному пакету "Мой счет", не будут заблокированы до 1 октября 2021 года.

Также банк продолжает перевыпуск карт по графику и будет доставлять их в отделения. Клиентам напомнили о том, что, если они получили SMS от Ощадбанка, то их карта уже перевыпущена и ее можно забрать из отделения.

"Если вы не смогли забрать свою новую карточку в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.