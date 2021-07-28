Реестр террористов появится в Украине

Кабинет министров Украины согласовал законопроект о том, какие организации считать террористическими.

Достаточно того, чтобы хотя бы один из членов организаций попал под подозрение в связях с террористами.

Соответствующий проект закона согласовали в ходе заседания правительства в четверг, 26 августа.

Согласно документу, критерии для причисления организации к террористическим такие: если хотя бы один человек, который является членом организации или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, организацию уже включат в список террористических.

Кроме того, в Украине хотят создать базу террористических организаций. Составлять такой перечень будет Служба безопасности Украины, а порядок создания базы должен определить Кабмин.