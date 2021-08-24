На соцвыплаты потратят подаренные Украине МВФ $2,7 млрд

Полученные безвозмездно от Международного валютного фонда $2,7 млрд в Украине хотят потратить на социальные выплаты и восстановление экономики страны.

Об этом в ходе заседания Кабмина в четверг, 26 августа, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что МВФ предоставил 2,7 миллиарда долларов не в рамках кредита, а просто в качестве помощи, которую не нужно будет отдавать. Премьер заявил, что деньги помогут установлению макроэкономической стабильности и восстановлению национальной экономики. Их направят в том числе на увеличение соцвыплат.

По словам главы правительства, то, что МВФ уже выделил Украине безвозвратную помощь, не повлияет на действующую программу кредитования МВФ Stand-By.