В эфире 1+1 сегодня Зеленский ответит на вопросы Зелинского

Президента Владимира Зеленского, который двумя днями ранее выступал в Киеве по случаю Дня независимости Украины, позвали в студию политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 пообщаться с успешными и креативными украинцами.

Об этом говорится в сообщении программы "Право на власть" на странице в Facebook.

"Первый эфир в новом сезоне для них: молодых и креативных, амбициозных и успешных, ответственных и эффективных. Президент Владимир Зеленский, присоединяйтесь", - говорится в сообщении.

Согласно анонсу программы, в эфире также поучаствуют:

соучредитель "Monobank" Олег Гороховский и украинский бизнесмен, один из создателей "Монобанка" Дмитрий Дубилет,

военный капеллан УГКЦ,

соучредитель Украинской академии лидерства Андрей Зелинский,

предприниматель Андрей Федоров,

олимпийский чемпион Жан Беленюк, который завоевал Украине единственное золото в Токио-2020,

основатель компании Fast Федор Сердюк,

журналист издания Lb.ua,

переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин,

предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий,

доктор наук по славистике, Кембридж, Великобритания Мария Молодой, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський,

основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.

Посмотреть эфир можно на телеканале "1+1" в рамках спецвыпуска программы "Право на власть" в 20:45.