В эфире 1+1 сегодня Зеленский ответит на вопросы Зелинского

Президента Владимира Зеленского, который двумя днями ранее выступал в Киеве по случаю Дня независимости Украины, позвали в студию политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 пообщаться с успешными и креативными украинцами.
Об этом говорится в сообщении программы "Право на власть" на странице в Facebook.
"Первый эфир в новом сезоне для них: молодых и креативных, амбициозных и успешных, ответственных и эффективных. Президент Владимир Зеленский, присоединяйтесь", - говорится в сообщении.
Согласно анонсу программы, в эфире также поучаствуют:
- соучредитель "Monobank" Олег Гороховский и украинский бизнесмен, один из создателей "Монобанка" Дмитрий Дубилет,
- военный капеллан УГКЦ,
- соучредитель Украинской академии лидерства Андрей Зелинский,
- предприниматель Андрей Федоров,
- олимпийский чемпион Жан Беленюк, который завоевал Украине единственное золото в Токио-2020,
- основатель компании Fast Федор Сердюк,
- журналист издания Lb.ua,
- переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин,
- предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий,
- доктор наук по славистике, Кембридж, Великобритания Мария Молодой, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський,
- основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.
Посмотреть эфир можно на телеканале "1+1" в рамках спецвыпуска программы "Право на власть" в 20:45.