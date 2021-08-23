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События Сегодня, 18:3383
"Страна" полностью доступна для украинских пользователей. Как нас читать

Интернет-газета "Страна" снова в открытом доступе для пользователей Украины.

Об этом говорится в сообщении главного редактора Игоря Гужвы.

"Наш новый основной домен strana.news часть украинских провайдеров (а также мобильные операторы) блокируют. Но мы запустили зеркало сайта - strana.one. strana.one открывается в Украине везде совершено свободно. Если у вас заблокирован strana.news, то заходите на strana.one. Будьте свободными - читайте "Страну"! - написал Гужва.

С 20 августа в Украине продолжается атака власти на "Страну".

В минувшую пятницу были введены санкции против главного редактора Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны". 

После чего в пятницу вечером компания-регистратор незаконно заблокировала доменное имя "Страны" - strana.ua (даже до выхода указа президента). А потом обязали провайдеров заблокировать и новый адрес нашего сайта - strana.news. Тоже по беспределу: такого адреса в списке санкций Совбеза нет. Но его все равно закрыли - хотя и не все провайдеры подчинились незаконному решению.

В чем именно оно незаконное - "Страна" уже детально разбиралась с юристами.

Также в настоящий момент заблокированы все счета - и личные, и предприятия.

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Теги: news, новости, Украина, Страна, 7dniv, 7dnivinfo  
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