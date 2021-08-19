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События Сегодня, 18:3542
Поджигатель офиса Денисовой неделями пикетировал в палатке Офис омбудсмена из-за вывоза его детей в Белларусь

"Страна" нашла страницу в Facebook Константина Мельника, который задержан сегодня за поджог дверей офиса омбудсмена и Верховного суда.

Судя по наполнению страницы, ранее этот человек уже пикетировал офис Уполномоченного по правам человека. В частности, в марте 2020 года он разбил палатку с плакатами прямо перед входом и жил там неделями.

Мельник пишет что по ночам в этой палатке его били и душили , чтобы он прекратил пикет. Суть своей проблемы он довольно путанно описывает в паблике. Мельник утверждает, что в 2007 году его детей якобы насильно вывезли в Беларусь и с тех пор он не может добиться от омбудсмена их возвращения.

Также на странице есть его полевые заметки о жизни в лесу в палатке и о поисках Бога. Вот как он описывал свои "странствия" 11 июня прошлого года: "Прошел месяц вопрошаний к Тому, Кто выше всех... Ангел ко мне не пришел и ничего не сказал... видений и сновидений из которых можно было что то понять не было... и подумал, может там, в каких-нибудь сообщениях на эл.почте или в соцсетях есть ожидаемый ответ... Я стал рваться побыстрее добраться до ближайшего населенного пункта по маршруту, а это была Украинка. Продал рыбакам упаковку кофе. Так появилось 35 грн.. как раз чтобы зайти в кафе в инет... Но сил грести нет. А тут еще поднялся встречный ветер и лодку стало сносить в обратную сторону. И бить о длинный пирс с ветками... Это была частная территория причем очень длинная... Песчаная территория. На ней охранники не разрешили останавливаться, но... ладно "все мы люди, переночуете, мы понимаем вас"... На самом деле эти охранники приходили один за другим, а это с километр от их будки. Сначала первых солдат украинской армии (это были они) принес и отдал мне свои блинчики и горячий чай, которые ему приготовила супруга... Сказал "я на диете" ))...Я их проглотил как крокодил солнце из той сказки )) Другой охранник принес воды , потом еще , литров 10, до сих пор их пью... И к вечеру принесли еды окончательно, бублики... чай в упаковке, семечки, апельсин, хлеб и еще там... просил и они не знали ничего обо мне... но похоже, увидели мой изможденный вид и все поняли... Это было так кстати. Подкрепившись я одолел 20 км за пол дня, на одном дыхании, добрался до долгожданной Украинки и... ничего. Ответа от Того, от Кого ожидал нет... Я полностью разочарован в Боге".

По информации наших источников в МВД, в отношении задержанного будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая даст ответ о его вменяемости. Есть подозрения что он был втянут в некую религиозную секту, в которой у него мог повредиться рассудок. У Мельника изъяли самодельный огнемет в рюкзаке и зажигательные смеси. До избрания меры пресечения он будет находится в изоляторе временного содержания.

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Теги: news, новости, Украина, поджог, офис, Денисова, 7dniv, 7dnivinfo  
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