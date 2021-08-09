Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке

Украинцам будут отключать коммунальные услуги за долги. Хотя карантин в стране еще не закончился, послабления по коммуналке, введенные на время эпидемии, уже отменили.

Как мы уже писали, президент подписал закон, согласно которому заканчивается "карантинный мораторий" на отключения должников от коммунальных услуг. Этот закон парламент принял еще в начале лета, но вступает в силу он только сейчас - после президентской подписи.

Послабления остаются только для регионов, которые попадут в красную зону. А пока вся Украина "зеленая" - должники рискуют остаться без электричества и газа.

"Отключения грозят гражданам, которые имеют задолженность за 1-2 месяца, а также злостным неплательщикам, накопившим долги за прошлые периоды. Отключать будут, в первую очередь, электроэнергию и газ. Перекрывать воду и отопление запрещено по закону", - пояснил нам эксперт энергорынка Олег Попенко.

Но остается много непонятных нюансов. К примеру, как быть, если человек накопил долги, пока регион был в красной зоне. Получается, что как только область становится "зеленой", тут же включат счетчик, и придется или сразу платить за весь "карантинный" период, или сидеть без света и газа.

Точно так же с красной зоной. Если вам отрезали коммунальные услуги, пока регион был "зеленым", то при ухудшении эпидемиологической ситуации, никто просто так не будет подключать их обратно - придется погасить прошлые долги плюс дополнительно заплатить за повторное подключение, а это еще 500-2000 гривен к платежке. Что с учетом рисков остаться без работы в случае нового локдауна окажется по карману далеко не всем украинцам.

"То есть, системной работы с долгами по коммуналке нет. А с учетом огромных долгов населения отключения могут стать массовыми", — говорит глава Жилищного союза Александр Скубченко.

Разбирались как украинцев будут отключать от коммунальных услуг.

Списки на отключение

Еще в начале эпидемии, весной прошлого года, украинцам дали послабления по коммуналке. Предусматривалось, что поставщики не могут отключать людям услуги, а также насчитывать пеню и штрафы за долги в течение карантина и еще 30 дней после его окончания.

Но в этом году в закон о "коммунальном моратории" внесли изменения. Запрет на отключение услуг оставили только для красных зон карантина. А по остальным регионам санкции против должников вернули. При этом 1 июля истек также мораторий на начисления пени и штрафов за коммуналку - его просто никто не продлевал, - говорит Скубченко.

Также недавно Кабмин урезал социальные нормы потребления коммунальных услуг, которые на время карантина увеличивали. Теперь повышенные нормы, которые учитывают при расчете субсидий, оставили только для "красных" карантинных зон.

То есть, фактически с подписанием президентом закона все карантинные послабления по коммуналке отменяются.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг после отключения потребители должны будут рассчитаться с долгами, а также дополнительно заплатить за повторное подключение, а это от 500 до 2 тысяч гривен.

Какие услуги смогут отключать? Как пояснил нам Олег Попенко, речь идет, в первую очередь, об электроэнергии и газе. Водоснабжение и отопление в многоквартирных домах не могут отключать по законодательству. Плюс, по отоплению во многих многоэтажках просто нет технической возможности отрезать от трубы отдельно взятую квартиру, - добавил Скубченко.

"Для того, чтобы попасть в "черный список" коммунальщиков, достаточно задолженности за 1-2 месяца. О злостных неплательщиках, которые должны больше чем за 2-3 месяца, и говорить не приходится", - отмечает Попенко.

В "Киевских энергетических услугах" (компания входит в ДТЭК Рината Ахметова и поставляет жителям столицы электроэнергию под брэндом Yasno) уже предупредили - оплачивать электроэнергию нужно ежемесячно, до 20 числа. "В связи с внесением изменений в закон Украины «О внесении изменения в некоторые законодательные акты, направленные на предотвращение возникновения и распространение COVID-19» снято ограничение на прекращение электроснабжения населению из-за задолженности. Yasno призывает жителей Киева быть ответственными, контролировать состояние своего личного счета и своевременно платить за электроэнергию", - заявили в компании.

То есть, в том, что коммунальщики воспользуются официальным разрешением, и начнут отключать должников, сомневаться не приходится.

"Можно ожидать, что уже в сентябре, после публикации закона, поставщики начнут инициировать процедуру отключения потребителей с просроченной задолженностью", - говорит заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

"Главное - это даже не электроэнергия, а газ. Так как долги за газ, как коммунальщиков, так и населения, держит на контроле "Нафтогаз", который курируют иностранцы", - отмечает Скубченко.

Просроченных платежек - на 66 миллиардов

Насколько массовыми могут быть отключения? Учитывая размеры долгов по коммуналке, "черный список" рискует оказаться, мягко говоря, не маленьким.

По последним данным Госстата, в июне этого года (более свежей информации пока нет) население заплатило за коммунальные услуги 12,8 млрд гривен или 123,1% начисленных за этот период сумм. Переплата поясняется просто. "Как правило, основное накопление долгов идет в отопительный период, когда платежки "космические". Затем люди начинают постепенно погашать прошлые долги. В этом году платят даже более активно, чем в прошлом - "страшилки" о том, что за долги по коммуналке станут блокировать банковские счета и автоматически списывать с них деньги (такое решение принял Минюст в марте этого года - Ред.) сделали свое дело. Но при этом долги по коммуналке все еще остаются громадными, так как платежки за этот год заметно потяжелели", — говорит Скубченко.

По данным Госстата, на конец июня долги населения за газ (поставка плюс распределение) составили 24,7 млрд, за отопление и горячую воду - 21,5 млрд, за электроэнергию — 7,1 млрд, за водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд, за управление жилыми домами (услуги ЖЭКов) - 5,5 млрд, за вывоз мусора - 1,2 млрд. То есть, в общей сложности - больше 66 млрд гривен. Из них критические долги, за которые могут начать отключать уже завтра (по электроэнергии и газу) — почти 32 млрд гривен.

При этом в июне украинцы подписали 5,9 тысяч договоров с коммунальщиками на реструктуризацию долгов на общую сумму 51,7 млн гривен. Но понятно, что это - капля в море.

Причем, по мере увеличения платежек долги будут только расти, ведь люди богаче не становятся.

То есть, коммунальщикам будет где разгуляться - отключения действительно могут стать массовыми.

Долговая яма

Интересно, что сейчас власти по-сути дают отмашку на отключение коммунальных услуг за долги, накопленные в карантин, в том числе, во время локдаунов.

Так, по данным Госстата, в ноябре прошлого года украинцы получили платежек на 2261 млрд, а заплатили только 11,6 млрд. В декабре история повторилась - было начислено 28 млрд, а оплачено - 20,3 млрд. В январе 2021 года насчитали 30,8 млрд, а люди смогли погасить только около 24 млрд.

"Критическая ситуация с оплатой за жилищно-коммунальные услуги сложилась в прошлом году, когда население увеличило задолженность более чем на 15 млрд, в том числе, за газ - на 3,5 млрд. Уровень оплат упал с октября 2020 года. Тогда население оплатило 60% от начисленных сумм. В ноябре этот показатель снизился до 40%, в декабре - составил 70%", - говорит Нацвин-Степанов.

"То есть, сначала людям вроде разрешили не платить сразу за коммуналку - до окончания карантина. А теперь в один момент эти послабления отменили, и нужно либо сразу погасить долги в том числе пеню и штрафы по ним, либо отключат услуги", - говорит Скубченко.

В новой схеме много непонятных нюансов. К примеру, как быть, если сначала вам, как жителю "зеленого" региона отключат коммунальные услуги за неуплату, а затем ваша область вдруг станет "красной". Понятно, что автоматически подключать отрезанные услуги вряд ли кто-то будет. А чтобы подключиться заново, нужно не только компенсировать все долги, но и оплатить саму услугу подключения. Таким образом даже послабления для красных зон, которые в законе оставили, на практике могут не сработать, - отметил эксперт. Точно так же со штрафами - их могут начислить на долги, в том числе, накопленные за время локдуана, когда был мораторий на санкции по коммуналке.

В законе эти нюансы отдельно не прописаны. То есть, решать их будут уже на практике - в каждом случае по-разному. А так как у коммунальщиков есть юридическая поддержка и деньги на суды, чего не скажешь о рядовых потребителях, понятно, что эти решения могут оказаться не в пользу граждан.

К примеру, киевляне еще с июля начали получать платежки от "Киевтеплоэнерго" с так называемой «инфляционной составляющей» и пеней в 3% годовых. Хотя по долгам много вопросом - далеко не все они "честные". К примеру, людям могли насчитать лишнее, а на оспаривание платежек в судах далеко не у всех есть деньги, - говорят юристы.

Как пояснил тогда заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, столичные коммунальщики начали начислять киевлянам дополнительные платежи из-за стремительно растущих долгов, которые за минувший отопительный сезон выросли более чем на 3 млрд гривен.

Коммунальщики в один голос утверждают - если люди не будут вовремя платить, им попросту не за что будет закупать ресурсы, в частности, газ, а также ремонтировать и обслуживать сети. Поэтому отмашка на отключение должников сейчас пришлась как нельзя более кстати.

"Но остается открытым вопрос - что делать людям, для которых платежки стали неподъемными. Отмена моратория на отключения и штрафы тут не поможет, а системной работы государства по урегулированию долгов по-прежнему не наблюдается", - подытожил Скубченко.

"Отключения немного улучшат платежную дисциплину накануне отопительного сезона. Но этого недостаточно для решения долговой проблемы и стабилизации работы жилищно-коммунальной сферы", - добавил Нацвин-Степанов.