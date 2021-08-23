 

Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"

События Вчера, 21:0979
Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"

Зарубежные СМИ продолжают освещать атаку на "Страну".

Иностранные коллеги прямо говорят о цензуре и мести Зеленского за критику в виде санкций против крупнейшей оппозиционной интернет-газеты Strana.ua, о чем уже высказались в ОБСЕ и Совете Европы.   

В чешской газете Haló Noviny вышло интервью с главным редактором "Страны" Игорем Гужвой. Как объясняет в подводке издание, сайт подвергся цензуре киевских властей.

"Мы имеем дело с совершенно незаконным внесудебным методом обращения со мной как с главным редактором и порталом Strana.ua. Наш сайт был заблокирован сразу после решения РБНО. После того как мы переехали на новый домен Strana.news, доступ к нему с территории Украины также был заблокирован. Так, в течение нескольких дней доступ к крупнейшему украинскому порталу был заблокирован. Без судебных решений. Без предъявления обвинений. Это беспрецедентная форма цензуры", - сказал главред в интервью чешской газете.

"Санкции против нас показывают, что в течение одного-двух дней можно заблокировать любой украинский интернет-ресурс. Я думаю, что власти учинили над нами показательную расправу с целью запугать других журналистов и собственников СМИ, показав, что если они не будут лояльны, то и их закроют. Украина фактически полностью отошла от декларируемых европейских ценностей. Зеленский ведет дело к созданию в стране авторитарного режима", - заявил Игорь Гужва.

Чешский политик и журналист Роман Блашко написал у себя в Facebook, что Зеленский в Украине "закручивает гайки и ликвидирует остатки оппозиции".

"Зеленский ввел дополнительные санкции в отношении СМИ и в настоящее время заблокировал самое читаемое оппозиционное средство массовой информации в Украине, сайт STRANA.ua, который посещали более 22 миллионов человек в месяц... На мой взгляд, это очень явная диктатура. Где ЕС, почему молчит? ЕС ратует за демократию, так почему он отказывается видеть, комментировать и вмешиваться в это?" - написал Блашко.

Ламприни Томас, журналист греческого портала Press Project, который публикует аналитические статьи и журналистские расследования, пишет об "авторитарных действиях правительства против прессы".

Репортер приехала в Киев освещать мероприятия по случаю 30-летия независимости Украины и визит Константинопольского патриарха Варфоломея, и хотела получить мнения из разных СМИ. Томас была крайне удивлена, когда сайт "Страны" перестал открываться.  

"Если бы я этого не увидела, то никогда бы не узнала о той огромной стене цензуры, которую государственная машина установила в Украине. "Уважаемый абонент, доступ к этому источнику заблокирован в соответствии с решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые реализованы Указами Президента Украины 133/2017, 126/2018, 82/2019 с осуществлением личных специальных финансовых и других ограничительных мер (санкций)", - сообщают они мне (и, к счастью, на английском)", - возмущается журналист в своей публикации.

Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"

"Большим преступлением" "Страны" стала резкая критика авторитарного правительства Зеленского. О причинах закрытия "Страны" власти не объявили, только то, что "Совет имеет доказательства, которые он не может предоставить общественности", - пишет греческий журналист.

Французский журналист Кристель Неант на блог-платформе Agora VoX пишет о том, что "Страна" - уже четвертое СМИ, подвергшееся цензуре в Украине в этом году после закрытия в феврале трех оппозиционных телеканалов: 112 Украина, NewsOne и ZIK".

"Страна" и ее главный редактор Игорь Гужва были подвергнуты санкциям, а сайт strana.ua заблокирован без какого-либо решения со стороны правосудия или каких-либо серьезных правовых оснований для оправдания такой цензуры (с тех пор сайт переместился на адрес strana.news)", - пишет Неант.

"Напоминаю, что в Украине закон запрещает наложение санкций на граждан Украины, а значит, эта новая цензура абсолютно незаконна! И обычные оправдания такой цензуры, согласно которым это средство массовой информации является пророссийским, для "Страны" не выдерживают никакой критики. Потому что, если это СМИ весьма критично относится к украинским властям, оно никоим образом не является пророссийскими. Достаточно прочитать статьи в этом СМИ, чтобы понять, что его взгляд на текущие дела далек от взгляда Москвы", - продолжает французский журналист.

Неант пишет, что "Страну" и ее главного редактора обвинили в "незаконной деятельности" без доказательств.

"С такими оправданиями можно подвергнуть санкциям кого угодно без уважительной причины. В Украине цензура распространена против всех СМИ, которые осмеливаются критиковать власть или отклоняться от официальной версии", - отмечает журналист.

Ранее Deutsche Welle ("Немецкая волна") написала о том, что украинские власти "заблокировали влиятельный оппозиционный новостной сайт strana.ua".  

Свою поддержку нам решили выразить и коллеги из Латинской Америки. 

Статью о блокировке "Страны" опубликовала Pressenza. 

"С географической удаленностью, но с большой исторической и человеческой близостью, мы с тревогой наблюдаем, как продолжается ухудшение ситуации с правами человека и журналистскими свободами в Украине, стране, которая дала миру столько великих писателей, ученых, художников и мыслителей. Мы не можем не видеть, как в последние годы эта прекрасная страна, известная самыми плодородными землями в Европе и непревзойденным геополитическим положением, становится добычей международных экономических групп, тех самых, которые на протяжении десятилетий грабили и оставили без людей самые богатые страны в Латинской Америке.

Политическая власть в Украине с теми же демагогическими аргументами, которые мы очень хорошо знаем из нашей истории, продолжает поддерживать разрушение социального государства, прекращение образования, культуры, науки, здравоохранения и, между прочим, уничтожение исторической памяти наших народов.

С помощью оруэлловского воззвания к патриотизму самые непатриотические и патриотические силы, уполномоченные иностранными державами, развязывают гражданские войны и преследуют всех, кто противостоит им. Как и в самых богатых странах Латинской Америки, украинские улицы находятся под контролем военизированных группировок, которые создаются и контролируются государством для защиты интересов истинных владельцев бизнеса, а национальные правительства - со всей своей риторикой о независимости - они просто менеджеры.

Из этой хорошо известной нам логики, из нашего собственного исторического опыта, мы понимаем жестокую кампанию цензуры, которую правительство Владимира Зеленского развязало против всей оппозиции и независимых СМИ в стране. После закрытия трех основных оппозиционных телеканалов в феврале этого года, украинское правительство теперь запрещает основную независимую газету "Страна.ua", которая в последние месяцы была основным, а иногда и единственным источником информации для миллионов жителей страны.

Ее главный редактор, известный украинский журналист Игорь Гужва, уже был заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению, а несколько лет назад в результате кампании постоянного давления, клеветы и угроз он был вынужден уехать за границу. И снова политическая цензура применяется без малейшего юридического оправдания, а "санкции", налагаемые правительством против самих граждан и их СМИ, являются высшим пренебрежением к Конституции и демонстрируют абсолютное правовое незнание. Аплодисменты цензуре или соучастие в молчании со стороны других украинских СМИ станут страницами позорной истории страны.

Из Латинской Америки мы осуждаем цензуру и преследование наших коллег из Strana.ua и других СМИ в Украине, мы выражаем всю нашу поддержку этому праву на существование и свободное осуществление журналистской деятельности и призываем к международной солидарности", - пишет в своем материале Pressenzа. 

Свои подписи в поддержку "Страны" под статьей в Pressenzа поставили многие латиноамериканские журналисты и правозащитники.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Страна, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей
Вчера, 18:33
Провайдеры начали блокировать новый домен
Провайдеры начали блокировать новый домен "Страны"
23-авг-2021, 16:11
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва
21-авг-2021, 19:44
Сайт
Сайт "Страны" переехал на новый адрес и снова доступен в интернете
21-авг-2021, 09:51
Против главреда
Против главреда "Страны" Игоря Гужвы санкции ввели СНБО
20-авг-2021, 19:18

Последние новости

Вчера, 2021-08-26
21:26
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск
21:25
События
Что известно о деле Гетьмана, которого поймали на игорных взятках
21:23
События
После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи
21:11
События
Новый локдаун в ноябре прогнозируют в Минздраве
21:09
События
Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"
18:36
События
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке
18:35
События
Поджигатель офиса Денисовой неделями пикетировал в палатке Офис омбудсмена из-за вывоза его детей в Белларусь
18:33
События
"Страна" полностью доступна для украинских пользователей
18:32
События
В эфире 1+1 сегодня Зеленский ответит на вопросы Зелинского
15:49
События
На соцвыплаты потратят подаренные Украине МВФ $2,7 млрд
15:45
События
Реестр террористов появится в Украине
15:44
События
Просроченными картами до октября пользоваться переселенцам разрешил Ощадбанк
15:23
События
Девочке, которая родилась на самолете во время эвакуации из Кабула, дали имя в честь лайнера
15:19
События
Заседание по делу экс-замминистра обороны Павловского перенесли
15:16
События
Предательства в эвакуации украинцев на российских самолетах Кулеба не увидел
15:13
События
Квартиру и машину нардепа от "Голоса" Устиновой из-за ее конфликта с полицейским арестовал суд
15:00
События
Кулеба пообещал вывести из Кабула всех оставшихся там 90 украинцев и афганских членов их семей
14:59
События
На большой скорости к Земле мчится астероид-убийца
11:02
События
Китай потребовал у ВОЗ расследовать происхождение коронавируса в американской биолаборатории Форт-Детрик
10:58
Экономика
Доллар подорожал на 3 копейки, а евро - сразу на 22

Новости ТОП-7

На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото5853
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко1552
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 августа 2021940
"Страна" полностью доступна для украинских пользователей813
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 2021738
В Киеве захотели взять на себя управление "Северным потоком-2"540
О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости472

Досуг

Почему пользователи выбирают iPhone 12, а не предыдущие модели?
Почему пользователи выбирают iPhone 12, а не предыдущие модели?
У каждого свои интересы и финансовые возможности, но в большинстве случаев пользователи стали выбирать новый айфон. Это понятно, ведь всегда выгодней брать самую обновленную версию, однако ранее все же чаще брались во внимание и старые версии.  
Вчера, 19:4871
Тонкости выбора школьных рюкзаков
Тонкости выбора школьных рюкзаков
Рюкзак – непременный атрибут, без которого просто невозможно представить школьника. Сегодня существует огромное разнообразие моделей.
Вчера, 15:3982
ГДЗ по каким предметам могут пригодиться в 10 классе?
ГДЗ по каким предметам могут пригодиться в 10 классе?
К 10 классу школьники уже понимают, какие дисциплины им даются легко, а какие являются слабыми местами. Они концентрируют внимание на проблемных предметах.
Вчера, 15:2488
Кальций магний хелат – аптечный или производства США
Кальций магний хелат – аптечный или производства США
Кальций и магний – одни из ключевых минералов, необходимые организму для нормального функционирования. Несбалансированное питание, гормональные изменения и влияние окружающей среды способствуют нехватке данных элементов.
25-авг-2021, 20:31137
Гороскоп на 2022 год для Дракона
Гороскоп на 2022 год для Дракона
Лейтмотивом этого года для Драконов станет реализация целей, борьба с трудностями, относительная стабильность. Не обойдется и без интересных событий, удачи в личной жизни. Многое зависит от самого человека, но астрологи готовы приоткрыть дверь в будущее.
25-авг-2021, 16:44523
Что такое ботильоны?
Что такое ботильоны?
Ботильоны — женская обувь, которая имеет специфический дизайн и подходит далеко не всем. С чем ее можно сочетать, кому не рекомендуется носить и, какие виды ботильонов существуют, вы узнаете в данной статье.
25-авг-2021, 15:19149

События

Что известно о деле Гетьмана, которого поймали на игорных взятках
Что известно о деле Гетьмана, которого поймали на игорных взятках
Сегодня был выпущен под залог в 5 миллионов гривен ранее пойманый на взятке член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгений Гетьман.
Вчера, 21:2568
После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи
После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи
Не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США погибли в четверг, 26 августа, в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Вчера, 21:2387
Новый локдаун в ноябре прогнозируют в Минздраве
Новый локдаун в ноябре прогнозируют в Минздраве
Через два месяца Украина может вплотную подойти к красной зоне эпидемиологической опасности и не исключено, что в ноябре страна закроется на локдаун.
Вчера, 21:1172
Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"
Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"
Зарубежные СМИ продолжают освещать атаку на "Страну". 
Вчера, 21:0981
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке
Украинцам будут отключать коммунальные услуги за долги. Хотя карантин в стране еще не закончился, послабления по коммуналке, введенные на время эпидемии, уже отменили.
Вчера, 18:36232
Поджигатель офиса Денисовой неделями пикетировал в палатке Офис омбудсмена из-за вывоза его детей в Белларусь
Поджигатель офиса Денисовой неделями пикетировал в палатке Офис омбудсмена из-за вывоза его детей в Белларусь
"Страна" нашла страницу в Facebook Константина Мельника, который задержан сегодня за поджог дверей офиса омбудсмена и Верховного суда.
Вчера, 18:3592
7 Днів