Что пишут иностранные СМИ об атаке на "Страну"

Зарубежные СМИ продолжают освещать атаку на "Страну".

Иностранные коллеги прямо говорят о цензуре и мести Зеленского за критику в виде санкций против крупнейшей оппозиционной интернет-газеты Strana.ua, о чем уже высказались в ОБСЕ и Совете Европы.

В чешской газете Haló Noviny вышло интервью с главным редактором "Страны" Игорем Гужвой. Как объясняет в подводке издание, сайт подвергся цензуре киевских властей.

"Мы имеем дело с совершенно незаконным внесудебным методом обращения со мной как с главным редактором и порталом Strana.ua. Наш сайт был заблокирован сразу после решения РБНО. После того как мы переехали на новый домен Strana.news, доступ к нему с территории Украины также был заблокирован. Так, в течение нескольких дней доступ к крупнейшему украинскому порталу был заблокирован. Без судебных решений. Без предъявления обвинений. Это беспрецедентная форма цензуры", - сказал главред в интервью чешской газете.

"Санкции против нас показывают, что в течение одного-двух дней можно заблокировать любой украинский интернет-ресурс. Я думаю, что власти учинили над нами показательную расправу с целью запугать других журналистов и собственников СМИ, показав, что если они не будут лояльны, то и их закроют. Украина фактически полностью отошла от декларируемых европейских ценностей. Зеленский ведет дело к созданию в стране авторитарного режима", - заявил Игорь Гужва.

Чешский политик и журналист Роман Блашко написал у себя в Facebook, что Зеленский в Украине "закручивает гайки и ликвидирует остатки оппозиции".

"Зеленский ввел дополнительные санкции в отношении СМИ и в настоящее время заблокировал самое читаемое оппозиционное средство массовой информации в Украине, сайт STRANA.ua, который посещали более 22 миллионов человек в месяц... На мой взгляд, это очень явная диктатура. Где ЕС, почему молчит? ЕС ратует за демократию, так почему он отказывается видеть, комментировать и вмешиваться в это?" - написал Блашко.

Ламприни Томас, журналист греческого портала Press Project, который публикует аналитические статьи и журналистские расследования, пишет об "авторитарных действиях правительства против прессы".

Репортер приехала в Киев освещать мероприятия по случаю 30-летия независимости Украины и визит Константинопольского патриарха Варфоломея, и хотела получить мнения из разных СМИ. Томас была крайне удивлена, когда сайт "Страны" перестал открываться.

"Если бы я этого не увидела, то никогда бы не узнала о той огромной стене цензуры, которую государственная машина установила в Украине. "Уважаемый абонент, доступ к этому источнику заблокирован в соответствии с решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые реализованы Указами Президента Украины 133/2017, 126/2018, 82/2019 с осуществлением личных специальных финансовых и других ограничительных мер (санкций)", - сообщают они мне (и, к счастью, на английском)", - возмущается журналист в своей публикации.

"Большим преступлением" "Страны" стала резкая критика авторитарного правительства Зеленского. О причинах закрытия "Страны" власти не объявили, только то, что "Совет имеет доказательства, которые он не может предоставить общественности", - пишет греческий журналист.

Французский журналист Кристель Неант на блог-платформе Agora VoX пишет о том, что "Страна" - уже четвертое СМИ, подвергшееся цензуре в Украине в этом году после закрытия в феврале трех оппозиционных телеканалов: 112 Украина, NewsOne и ZIK".

"Страна" и ее главный редактор Игорь Гужва были подвергнуты санкциям, а сайт strana.ua заблокирован без какого-либо решения со стороны правосудия или каких-либо серьезных правовых оснований для оправдания такой цензуры (с тех пор сайт переместился на адрес strana.news)", - пишет Неант.

"Напоминаю, что в Украине закон запрещает наложение санкций на граждан Украины, а значит, эта новая цензура абсолютно незаконна! И обычные оправдания такой цензуры, согласно которым это средство массовой информации является пророссийским, для "Страны" не выдерживают никакой критики. Потому что, если это СМИ весьма критично относится к украинским властям, оно никоим образом не является пророссийскими. Достаточно прочитать статьи в этом СМИ, чтобы понять, что его взгляд на текущие дела далек от взгляда Москвы", - продолжает французский журналист.

Неант пишет, что "Страну" и ее главного редактора обвинили в "незаконной деятельности" без доказательств.

"С такими оправданиями можно подвергнуть санкциям кого угодно без уважительной причины. В Украине цензура распространена против всех СМИ, которые осмеливаются критиковать власть или отклоняться от официальной версии", - отмечает журналист.

Ранее Deutsche Welle ("Немецкая волна") написала о том, что украинские власти "заблокировали влиятельный оппозиционный новостной сайт strana.ua".

Свою поддержку нам решили выразить и коллеги из Латинской Америки.

Статью о блокировке "Страны" опубликовала Pressenza.

"С географической удаленностью, но с большой исторической и человеческой близостью, мы с тревогой наблюдаем, как продолжается ухудшение ситуации с правами человека и журналистскими свободами в Украине, стране, которая дала миру столько великих писателей, ученых, художников и мыслителей. Мы не можем не видеть, как в последние годы эта прекрасная страна, известная самыми плодородными землями в Европе и непревзойденным геополитическим положением, становится добычей международных экономических групп, тех самых, которые на протяжении десятилетий грабили и оставили без людей самые богатые страны в Латинской Америке.

Политическая власть в Украине с теми же демагогическими аргументами, которые мы очень хорошо знаем из нашей истории, продолжает поддерживать разрушение социального государства, прекращение образования, культуры, науки, здравоохранения и, между прочим, уничтожение исторической памяти наших народов.

С помощью оруэлловского воззвания к патриотизму самые непатриотические и патриотические силы, уполномоченные иностранными державами, развязывают гражданские войны и преследуют всех, кто противостоит им. Как и в самых богатых странах Латинской Америки, украинские улицы находятся под контролем военизированных группировок, которые создаются и контролируются государством для защиты интересов истинных владельцев бизнеса, а национальные правительства - со всей своей риторикой о независимости - они просто менеджеры.

Из этой хорошо известной нам логики, из нашего собственного исторического опыта, мы понимаем жестокую кампанию цензуры, которую правительство Владимира Зеленского развязало против всей оппозиции и независимых СМИ в стране. После закрытия трех основных оппозиционных телеканалов в феврале этого года, украинское правительство теперь запрещает основную независимую газету "Страна.ua", которая в последние месяцы была основным, а иногда и единственным источником информации для миллионов жителей страны.

Ее главный редактор, известный украинский журналист Игорь Гужва, уже был заключен в тюрьму по сфабрикованному обвинению, а несколько лет назад в результате кампании постоянного давления, клеветы и угроз он был вынужден уехать за границу. И снова политическая цензура применяется без малейшего юридического оправдания, а "санкции", налагаемые правительством против самих граждан и их СМИ, являются высшим пренебрежением к Конституции и демонстрируют абсолютное правовое незнание. Аплодисменты цензуре или соучастие в молчании со стороны других украинских СМИ станут страницами позорной истории страны.

Из Латинской Америки мы осуждаем цензуру и преследование наших коллег из Strana.ua и других СМИ в Украине, мы выражаем всю нашу поддержку этому праву на существование и свободное осуществление журналистской деятельности и призываем к международной солидарности", - пишет в своем материале Pressenzа.

Свои подписи в поддержку "Страны" под статьей в Pressenzа поставили многие латиноамериканские журналисты и правозащитники.