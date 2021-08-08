 

Новый локдаун в ноябре прогнозируют в Минздраве

События Вчера, 21:1172
Новый локдаун в ноябре прогнозируют в Минздраве

Через два месяца Украина может вплотную подойти к красной зоне эпидемиологической опасности и не исключено, что в ноябре страна закроется на локдаун.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, сейчас рост заболеваемости отмечается во всех регионах, но более всего страдает восток и запад Украины. Об этом сообщает ВВС News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сообщил Кузин.

При этом он добавил, что вся надежда на активную вакцинацию и соблюдение социальной дистанции. Тогда локдаун удастся оттянуть до декабря-января, а может удастся обойтись и без него.

Главный санврач страны напомнил, что решение о введении локдауна принимает местная власть, однако если заболеваемость будет зашкаливать, что не исключено, что масштаб локдауна примет национальный характер.

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