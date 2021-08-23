После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи

Не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США погибли в четверг, 26 августа, в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как утверждает собеседник издания, о гибели пехотинцев сообщил своим сотрудникам посол США в Кабуле Росс Уилсон. Кроме того, по его словам, еще трое американских военных получили ранения.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о гибели военнослужащих США, но при этом он не указал, о каком числе погибших идет речь.

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