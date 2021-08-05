 

Что известно о деле Гетьмана, которого поймали на игорных взятках

События Вчера, 21:2568
Что известно о деле Гетьмана, которого поймали на игорных взятках

Сегодня был выпущен под залог в 5 миллионов гривен ранее пойманый на взятке член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгений Гетьман.

Его задержали сотрудники НАБУ за вымогательство $90 тысяч за открытие двух игровых залов.

История эта очень примечательна не только тем, что попался на взятке сотрудник лишь недавно созданного регулирующего органа, но и тем, кем является сам Евгений Гетьман, а также его связями в СБУ.

"Страна" рассказывает подробности этой истории.

Привел "серый кардинал" Баканова

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, Гетьмана в СБУ определил не менее скандальный кадр - бывший начальник управления внутренней безопасности СБУ и тот самый бригадный генерал, на которого якобы готовил покушение бывший первый замглавы СБУ Нескоромный, - Андрей Наумов.

Наши собеседники утверждают, что Наумов лично свел Гетьмана с Бакановым и его оформили офицером резерва, чтобы потом откомандировать в КРАИЛ. С какой целью сотрудник спецслужбы ушел в поля - участвовать в согласовании лицензий на казино - вопрос открытый.

Но, судя по его высоким связям, явно он там был не самостоятельной фигурой и, скорее всего, о своей командировке давал детальный отчет своим "бенефициарам" в СБУ.

Поговаривают, что Наумов близко сошелся с Гетьманом еще во время совместной работы в администрации зоны отчуждения ЧАЭС, поэтому отрекомендовал его Баканову как надежного человека. И, несмотря на недавнее увольнение Наумова из СБУ, его протеже там не только укоренился, но и судя по информации, собранной НАБУ, значительно преуспел в сфере выколачивания взяток с бизнесменов, желающих открыть легальный игорный бизнес в Украине.

Роль "торпеды" для передачи взятки в этой многоходовке Национального антикоррупционного бюро исполнил агент НАБУ, залегендированный под коммерсанта, желающего открыть два зала в регионах: в Черниговской и Запорожской областях.

Гетьман, по данным наших собеседников из спецслужб, сразу же выдвинул конкретные требования: по 45 тысяч долларов за лицензию на каждый зал. Агент НАБУ пытался торговаться, но Гетьман якобы ему заявил, что сумма подношения обсуждению не подлежит, так как передается наверх и делится между всеми членами КРАИЛ.

При передаче всей суммы взятки Гетьман был задержан в порядке ст.208 УПК Украины и оперативно арестован судом. Однако в СМИ просочилась его лейтенантская "корочка" СБУ, и это для ведомства Баканова возымело эффект разорвавшейся бомбы. Шутка ли - перед круглым юбилеем независимости "погорел" на взятке подопечный Ивана Баканова, откомандированный для прозрачности и укрепления законности в КРАИЛ - орган, который должен был осуществить легализацию игорного бизнеса.

Поскольку в парламенте тема лицензирования азартных игр считается таким же любимым проектом президента, как и "Большая стройка", все ключевые решения по нормативному обеспечению запуска "игорки" находятся под особым присмотром лидера президентской фракции в Раде - Давида Арахамии. Кстати, недавно во внутрипартийном чате "Слуг народа" хвастали, что на лицензиях по "игорке" для бюджета заработали первый миллиард гривен.

Получал подарки на 1,5 миллиона гривен

Нужные связи и знакомства арестованный нынче подопечный Баканова Евгений Гетьман, как мы упомянули ранее, приобрел во время работы в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения. Там судьба свела его с бывшим начальником управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым, и с тех пор они уже шли рука об руку вместе.

Судя по декларации о доходах, поданной в прошлом году, Гетьман в 2019-м занимал должности заместителя генерального директора Государственного специализированного предприятия "Объединение "Радон", занимающегося сбором и хранением радиоактивных материалов, позже, в том же 2019-м, был назначен замом руководителя государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ЦППРВ) по развитию и международному сотрудничеству.

Согласно декларации за 2020 год, семья Гетьмана владеет двумя квартирами в Киеве: на 36,3 кв.м и 108,4 кв.м, а также земельным участком под Киевом - на 696 кв.м. Автопарк скромный: старый BMW 530 2005 года выпуска и Nissan Micra 2006 года выпуска. Однако про возможные поступления "нетрудовых доходов" свидетельствует такой нюанс - задекларирован подарок на 1,5 млн грн. Это распространенный способ легализации покупок, на которые не тянет зарплата по налоговой отчетности. Ведь официально за 2020 год "грязными" Гетьман заработал чуть больше 970 тысяч гривен. При этом наличными держит 125 тысяч долларов.

Гетьман начал работать в структурах зоны отчуждения с 2016 года. Сменял разные должности и даже чуть было не стал главой Госагенства по управлению зоной отчуждения. Но в последний момент что-то не срослось с новым назначением.

С Гетьманом связывают также создание программы "Солярис", в которой регистрировались туристы и получали электронные билеты. Цена одного билета - 500 гривен, плюс 2 000 гривен дополнительно взималось с группы.

Особенный бум на иностранных туристов был после выхода британского сериала "Чернобыль". По словам сотрудников зоны отчуждения, интуристы повалили рекой и учет должен был вестись с помощью "Соляриса". Но знающие люди утверждают, что изначально в эту программу был заложен секрет - с помощью специального кода доступа можно было корректировать количество людей и групп туристов, побывавших в зоне. То есть банально стирать информацию о посетителях и отчислениях. Участие в этой коррупционной схеме также приписывают нынешнему фигуранту расследования НАБУ. Хотя данных официальных расследований на эту тему обнародовано не было.

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Теги: news, новости, Украина, Гетьман, взятки, 7dniv, 7dnivinfo  
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