Зеленский объяснил катастрофу с результатами ВНО

Во время выступления в эфире ток-шоу "Прав на владу" президент Владимир Зеленский заявил, что математики раньше не было.

Создатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов сказал, что его волнуют вопросы, связанные с катастрофой знаний по математике.

"Меня волнует, что мы обращаем внимание на строительство нового университета, но не обращаем внимание на 13 градусов в аудиториях университета Шевченко на ВДНХ. Мы брали чай и сидели грели руки в аудиториях" - сказал Илья Филиппов, отметив, что красный корпус и корпус на ВДНХ, где учатся физики и математики, это две большие разницы.

Также он заявил президенту, что в Украине катастрофа с математикой, судя по результатам ВНО. Треть украинских школьников даже не прошли порог сдал/не сдал.

"То есть треть украинских абитуриентов не могут посчитать чек в магазине", - пояснил создатель EdEra.

Владимир Зеленский на это ответил весьма странно.

"Мы понимаем, что математики раньше не было. Просто не было. На экзаменах, ВНО и так далее. Вы это знаете", - начал отвечать президент. Чем немало смутил аудиторию.

Но выяснилось, что он говорил о росте популярности гуманитарных специальностей. Хотя как это связано с провалом школьного образования, после которого не могут сдать математику на тестах - непонятно.

Что касается части вопроса Ильи Филиппова о неотапливаемых аудиториях, то Владимир Зеленский сказал, что в аудиториях не топили и раньше.

"Мой отец очень известный математик. Очень мощный. Прям очень. Мое отношение к математике было очень серьезным. Я старше вас и прекрасно помню аудитории, где ты держишь чай, потому что холодно..."