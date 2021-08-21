Заявление главы Нацсовета про "скабеевщину" прокомментировал ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров

Ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров в комментарии "Стране" прокомментировал заявление Ольги Герасимюк, главы Нацсовета по теле- и радиовещанию - о том, что канал "Наш" хотят закрыть за "скабеевщину".

По мнению Назарова, в Герасимюк говорит зависть, так как сама она в прошлом не смогла построить успешную карьеру на телевидении.

"Я Ольгу Герасимюк понимаю. Человек сложной судьбы. С несложившейся личной жизнью. Гости ее собственных программ, когда она ещё строила карьеру телеведущей, тоже были сложной судьбы. Все это сказалось на мировоззрении Герасимюк. Так что я ее понимаю. Нельзя же сказать, что по современным меркам у неё сложилась успешная телевизионная карьера. Именно поэтому мы, волей случая, сейчас наблюдаем ее на должности главы Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания. Там она проявляет себя с той стороны, с которой ее лицезреть абсолютно логично. Эти завистливые нотки в адрес ее российской коллеги Ольги Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов - ни что иное, как обычная зависть. Это очевидно", - считает Макс Назаров.

Он заявил, что закрывать телеканал "Наш" за "скабеевщину" - это самодурство.

"А если без иронии, Ольга Герасимюк - довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. Она не может нормально объяснить ничего в рамках телерынка. В слово "нормально" я вкладываю закон. Все действия Нацсовета по нашему телеканалу обусловлены узким и психологически сложным мировоззрением Ольги Герасимюк, и ничем другим. Законом это не обусловлено точно. Потому что термин "скабеевщина" в украинском законодательстве не прописан. Закрыть канал за "скабеевщину" - это самодурство", - утверждает ведущий.

Напоследок Макс Назаров пожелал главе Нацсовета, которая незаконно пытается закрыть канал "Наш", на себе ощутить силу закона.

"С самодурами и самодураками светские государства могут бороться только с помощью закона. Если он не работает сегодня, то обязательно заработает завтра. Правила, единые для всех, обеспечивают успех любого государства. Поэтому Ольга Герасимюк сегодня права. А завтра она почувствует силу украинского закона на своей шкуре. Чего я ей очень сильно желаю", - резюмировал Назаров.