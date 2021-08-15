В Украину Харьковчанка привезла из африканской Нигерии тропическую малярию

В Харькове 24 августа зарегистрировали завозной случай тропической малярии у 42-летней жительницы города. Накануне, 16 августа, женщина вернулась в Украину из Нигерии.

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения.

В Нигерии харьковчанка не болела малярией, однако ее там кусали комары. Индивидуальную химиопрофилактику болезни до выезда за рубеж и во время пребывания в Африке женщина не проводила.

Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, 20 числа у больной появились клинические признаки заражения: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5 градусов. За медицинской помощью она поначалу не обращалась. А 24 августа все же вызвала скорую. Ее отвезли в больницу, где при обследовании нашли возбудителя тропической малярии.

В очаге, в доме больной, специалисты Харьковского городского филиала центра провели эпидрасследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

За 2020 год и с начала 2021 года в Харьковской области были зарегистрированы девять завозных случаев малярии. Двое больных скончались.

В центре напомнили, что малярия - опасная инфекционная болезнь, которая распространена в странах с тропическим климатом. Поэтому перед поездкой в такие регионы нужно проходить курс химиопрофилактики.