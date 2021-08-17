90 афганцев и 13 американских солдат погибло во время взрыва в Кабуле

Вчера, 26 августа, в Кабуле произошли массовые терракты. После серии взрывов, прогремевших в районе аэропорта, число погибших превысило уже сто человек (данные на 06.00 по киевскому времени - Ред.).

Об этом передает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник в Минздраве Афганистана.

По последним данным в ходе терактов погибли 90 афганцев и 13 американских военных.

Первый взрыв возле аэропорта Кабула устроил шахид-смертник, а затем возле отеля Baron взорвался заминированный автомобиль.

Ответственность за взрывы уже признала организация ИГИЛ. По данным разведки США, к этим террактам причастна и группа "Вилаят Хорасан".

Это нападение стало самым смертоносным днем для американских военных в Афганистане с 2011 года и произошло всего за пять дней до крайнего срока, установленного администрацией Джо Байдена для полного вывода войск из страны. Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи заявил прессе, что военные ожидают новых атак и усилили меры безопасности.