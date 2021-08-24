Имя нового руководителя "Укравтодора" назвал Кабмин

Вчера, 26 августа, Кабинет Министров Украины определил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора" - Ред.).

Им стал Евгений Кузькин, который с мая 2021 года был врио председателя "Укравтодора".

Об этом передает в сети Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Евгений Кузькин - доктор экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Также он был награжден орденом "За заслуги" II степени.

В течение своей карьеры Евгений Кузькин работал на экспертных и руководящих должностях в финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов Украины и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

Ранее, с июня 2020 занимал должность первого заместителя председателя "Укравтодора".