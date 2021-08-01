Плакаты, на которых Калининградская область России указана в составе Германии развесили в ФРГ

В Германии разразился громкий политический скандал. Здесь в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные лица развесили копии предвыборных плакатов различных партий от 1949 года, на которых нынешняя Калининградская область России указана в составе Германии.

Об этом передает местная газета "Северный курьер" (Nordkurier).

Старые политплакаты агитировали за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). В частности они появились на улицах города Тетеров.

Представитель партии ХДС Ханнес Деттманн уже официально заявил, что его партия не имеет ни малейшего отношения к вывешиванию скандальных плакатов. Он также отметил, что такая агитация "вводит избирателей в заблуждение и поэтому должна быть удалена".

В полиции Тетерова сообщили, что расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток. Напомним, что выборы в немецкий Бундестаг пройдут 26 сентября.