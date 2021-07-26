Во Львове был застрелен таксист

Во Львове от огнестрельных ранений в больнице скончался 64-летний таксист, которого двое неизвестных расстреляли около 10:30 в пятницу, 27 августа.

ЧП произошло на улице Василия Стуса. Раненый таксист попросил помощи в расположенном рядом кафе и сообщил, что в него стреляли. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

На место происшествия вызвали полицию и скорую медпомощь, которая отвезла раненого в больницу. Однако ранения грудной клетки в области сердца оказались для мужчины смертельными. Как выяснилось, пуля прошла через сердце навылет.

"Его сразу взяли в операционную и прооперировали. Но несмотря на все действия дежурной бригады, ранения сердца было настолько тяжелым, что наступила его остановка. Пуля прошла через сердце навылет. Врачи начали реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось", - цитирует и.о. медицинского директора по хирургии 8-й городской клинической больницы Львова Юрия Сенюка издание Zaxid.net.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Личности подозреваемых не установлены. Составлены их словесные портреты, по котором их объявили в розыск.