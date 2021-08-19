Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова

Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк рассказала "Стране" о том, как ее допрашивали по делу погибшего мэра города Константина Павлова.

По словам депутата, следователей не так интересовал вопрос смерти Павлова, как предстоящие выборы нового городского главы в Кривом Роге.

В частности, следователи спрашивали у Третяк, почему отказался от должности секретарь горсовета "слуга народа" Александр Котляр, а и.о мэра стал Юрий Вилкул, бывший мэр города.

"Смерть Константина Павлова следователям уже не так интересна, как выборы в Кривом Роге. Их возмущает, что тут не киевская власть или зе-партия, которая здесь куплена местным олигархатом. Вчера на допросе больше всего обсуждали грядущие выборы. В частности, почему Котляр отказался от должности, и почему я подала кандидатуру Юрия Вилкула", - рассказывает она.

По словам Третяк, это была личная инициатива Котляра.

"Меня полчаса детально расспрашивали про выборы. Говорили, что я могла давить на Котляра, чтобы он отказался от должности. Но я объяснила, что это было его личное решение. Тем более, человек не профессионал, а у нас много вопросов, которые только профессионал может решить и не допустить хаос", - говорит она.

При этом, как утверждает Третяк, в опасности может оказаться непосредственно и Юрий Вилкул. Депутат добавила, что "война" центральной власти с местными элитами уже объявлена: на последнюю сессию горсовета, где должны присутствовать полицейские и руководитель УВД, не явился ни один правоохранитель.

"Я уверена, что они пойдут против Юрия Вилкула. Они знают, что у него проблемы с сердцем, он перенёс несколько операций. Ему нельзя волноваться. Но его уже начали поливать грязью. Мы знаем, что они объявили нам войну. Уже на эту сессию не пришёл ни один полицейский или руководитель УВД, хотя на сессии всегда присутствуют правоохранители. Нам будто объявили бойкот", - объяснила Третяк.

Также во время допроса депутат поинтересовалась, почему полиция не изучала вопрос с летающими над домом Константина Павлова квадрокоптерами незадолго до его смерти. Однако внятного ответа так и не получила.

"Про квадрокоптеры мы тоже говорили. Месяц назад, когда мы общались с Константином Павловым, он в шутку сказал, что квадрокоптеры хотят его голым заснять, сделать провокацию. Мы советовали ему нанять охрану, но он только отшучивался. А в последнее неделю жена жаловалась мэру на то, что квадрокоптеры начали летать очень часто. Кстати, пока я и жена Павлова не сказали о квадрокоптерах, правоохранители даже не расследовали этот материал", - заявила она.

С учётом давления на местную власть, которое сейчас исходит из центра, Виктория Третяк по-прежнему не верит в то, что Павлов совершил самоубийство.

"Следователи сказали, что будут со мной на связи. Следующей повестки мне не дали. Но я продолжаю подавать обращения в ГБР, МВД и Генпрокуратуру. Так что мы не останавливаемся. Мне не все равно, что будут думать про Константина Юрьевича. Никто из жителей Кривого Рога не верит в суицид - они просто считают нас дураками, а мы не дураки", - подытожила депутат.