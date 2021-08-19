В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова

В Сети появилось полное видео, снятое с камер наблюдения дома у мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден застреленным на пороге своего жилья 15 августа.

Видео обнародовал журналист Олег Ермолинский.

На записях с камер наблюдения видно, как примерно за час до смерти Константин Павлов заходит на веранду из дома с ружьем. Оружие он держит в правой руке, в левой - телефон. Он одет в футболку, шорты и шлепанцы.

Павлов открывает входные двери и останавливается на пороге дома. Пять минут смотрит во двор, иногда поглядывая на телефон.

Потом приседает. Курит. Садится на пол, опершись спиной о двери. Спустя десять минут встает. Отходит. Ружья в руках у него уже нет. Ходит по веранде. Возвращается к открытой двери. Останавливается. Смотрит во двор. Вновь присаживается на пол. Сидит так полчаса. Из-за двери видны только его голова и ноги. Иногда - дуло карабина.

Спустя полчаса поднимается. Наливает из бутыля воду в чашку. Пьет. Ходит по веранде. Иногда он отходит из зоны видимости камеры, иногда видно часть его спины.

Примерно через 13 минут он вновь подходит к двери. На нем носки, которых не было на первых кадрах.

Павлов ходит по комнате, вертит в руках предмет, похожий на телефон. Останавливается у открытой двери и смотрит во двор. Приседает. Тут его частично скрывает дверь. Видно только голову и часть спины.

Через полминуты встает и поднимает с пола фужер. Ставит его на стол. Поднимает бутыль воды с пола и наливает оттуда воду в фужер.

Убирает бутыль. Вновь подходит к порогу. Садится на пол у открытой двери, вытянув ноги. Из-за нее видно только его голову и ноги в шлепках. Иногда он поворачивает голову в сторону двора.

Так он сидит около 10 минут, почти не меняя положение тела. Потом видно, как его голова дернулась. Он упал, сделал несколько движений ногами и замер. На видео с камеры наблюдения было 18:46.

В это время на другой камере наблюдения, установленной над порогом дома, был виден след выстрела из дома. На ступенях сидел кот, который шарахнулся и отбежал.