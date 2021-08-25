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События Сегодня, 19:0055
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция

МИД Швеции сообщил о завершении эвакуации людей из Афганистана.

Также операцию завершили Италия, Австралия, Новая Зеландия и Испания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

"В общей сложности около 1100 человек были эвакуированы Министерством иностранных дел. Все сотрудники посольства, которые работали в Афганистане, и их семьи, были эвакуированы", - отметила министр иностранных дел Швеции Анна Линде.

Отметим, что операцию по эвакуации также завершили Италия, Испания, Австралия и Новая Зеландия.

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