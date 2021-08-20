 

Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд

События Сегодня, 19:0249
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд

Суд в Норвегии может рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика.

Прокуратура намерена настаивать на том, чтобы оставить преступника за решеткой. Об этом сообщает газета Verdens gang со ссылкой на адвоката Брейвика Эйстена Стуррвика.

"Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют", — сказал юрист.

По его словам, это означает, что заседание по вопросу условно-досрочного освобождения террориста может состояться уже ближе к концу года. Еще осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении — такая возможность у него появилась в связи с истечением минимально допустимого срока пребывания в тюрьме.

Кто такой Андерс Брейвик?

Напомним, 11 июля 2011 года гражданин Норвегии Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего переоделся в полицейского и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из которых были подростками, а самым молодым из них на тот момент исполнилось всего 14 лет. После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".

В 2012 году преступника приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное число раз.

Также сообщали, что условия одиночного содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном "номере" террорист может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Брейвик, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Уже сегодня с
Уже сегодня с "вероятностью в 90%" могут уволить Кличко
20-авг-2021, 16:52
В этом году производство вина во Франции может упасть до уровня Второй мировой войны
В этом году производство вина во Франции может упасть до уровня Второй мировой войны
7-авг-2021, 12:59
30 тысяч хрущевок хотят снести в Украине
30 тысяч хрущевок хотят снести в Украине
29-июл-2021, 17:03
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
9-июл-2021, 18:10
Премьер-министр Швеции объявил об отставке после вынесенного вотума недоверия
Премьер-министр Швеции объявил об отставке после вынесенного вотума недоверия
28-июн-2021, 22:11

Последние новости

19:04
События
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
19:02
События
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд
19:00
События
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция
18:58
События
Северный поток 2" "Газпрому", возможно, придется продать
18:57
События
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова
18:52
События
Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова
17:55
Политика
Судья Верховного суда Гусак подал в отставку
17:48
События
Во Львове был застрелен таксист
17:47
Политика
Присутствие НАТО в Черном море увеличить предложил Зеленский
15:02
Экономика
Эксперты предсказали замену фиатных денег криптой
14:54
События
Впервые Украина в 2021 году соберет больший урожай пшеницы и ячменя, чем в УССР
14:42
Политика
"Страна" узнала механизм принятия решений по санкциям СНБО
14:33
События
Иловайская трагедия: Офис генпрокурора не увидел связи с халатностью командования
11:24
Политика
Запрещать партии, уничтожить "Минск-2". Какие возможности открывает власти проект закона о терроризме
11:17
События
Отставки Байдена после терактов в Кабуле требуют Республиканцы
11:13
События
Полицейские Капитолия подали в суд на Трампа. Они обвиняют экс-президента в связях с экстремистами
11:11
События
Кратковременные дожди и грозы накроют сегодня большую часть Украины
11:02
События
Как пользоваться сервисом "Дія" тем украинцам, у кого нет интернета разъяснило Минцифры
10:50
События
Плакаты, на которых Калининградская область России указана в составе Германии развесили в ФРГ
10:41
События
Имя нового руководителя "Укравтодора" назвал Кабмин

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей1408
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211130
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 2021904
В Киеве захотели взять на себя управление "Северным потоком-2"613
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке545
В ВОЗ предупредили, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса437
В Украине ожидается похолодание и дожди с грозами393

Досуг

Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
Сегодня, 20:542
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
Сегодня, 20:4923
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
Сегодня, 16:4266
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Приобрести новый автомобиль сегодня стало гораздо проще, используя для этой цели специализированный ресурс, именуемый агрегатором.
Сегодня, 16:3067
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
Уровень работы офисного персонала находится в прямой зависимости от состояния рабочих условий. Деятельность будет продуктивной, если человек находится в комфортной обстановке, трудится при правильном освещении и сидит на удобном месте за качественной мебелью.
Сегодня, 16:1568
Тумба под телевизор: разнообразие моделей
Тумба под телевизор: разнообразие моделей
Покупка новой ТВ-панели – отличный повод сменить и подставку под него. Лучше всего для этого подходит телевизионная тумба, которая создана специально для установки телевизора.
Сегодня, 14:0380

События

QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
При покупке нового телевизора сложно выбрать между QLED- и OLED-дисплеями, ведь каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Какими именно, мы расскажем в этом материале.
Сегодня, 19:0457
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд
Заседание по вопросу об условно-досрочном освобождении преступника, убившего 77 человек, может состояться уже до конца этого года.
Сегодня, 19:0250
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция
МИД Швеции сообщил о завершении эвакуации людей из Афганистана.
Сегодня, 19:0056
Северный поток 2" "Газпрому", возможно, придется продать
Северный поток 2" "Газпрому", возможно, придется продать
В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2", возможно, придется продать объект.
Сегодня, 18:5862
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова
В Сети появилось полное видео, снятое с камер наблюдения дома у мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден застреленным на пороге своего жилья 15 августа.
Сегодня, 18:5754
Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова
Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова
Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк рассказала "Стране" о том, как ее допрашивали по делу погибшего мэра города Константина Павлова.
Сегодня, 18:5252
7 Днів