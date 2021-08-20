Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд

Суд в Норвегии может рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика.

Прокуратура намерена настаивать на том, чтобы оставить преступника за решеткой. Об этом сообщает газета Verdens gang со ссылкой на адвоката Брейвика Эйстена Стуррвика.

"Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют", — сказал юрист.

По его словам, это означает, что заседание по вопросу условно-досрочного освобождения террориста может состояться уже ближе к концу года. Еще осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении — такая возможность у него появилась в связи с истечением минимально допустимого срока пребывания в тюрьме.

Кто такой Андерс Брейвик?

Напомним, 11 июля 2011 года гражданин Норвегии Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего переоделся в полицейского и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из которых были подростками, а самым молодым из них на тот момент исполнилось всего 14 лет. После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".

В 2012 году преступника приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное число раз.

Также сообщали, что условия одиночного содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном "номере" террорист может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой.