 

QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше

События Сегодня, 19:0456
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше

При покупке нового телевизора сложно выбрать между QLED- и OLED-дисплеями, ведь каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

Какими именно, мы расскажем в этом материале.

Сейчас на рынке Smart TV конкурируют два типа дисплеев: QLED и OLED. Фокус расскажет о преимуществах каждой из технологий и поможет выбрать наиболее подходящий вариант.

Cогласно подсчетам сервиса Avi Cloud, мировыми лидерами поставок телевизоров являются две компании — Samsung и LG. Первая уже несколько лет кряду продвигает флагманские модели с QLED-дисплеями, а визитной карточкой второй являются OLED-экраны. Лучше всего показать разницу на продуктах лидеров, которые стараются выжимать максимум из cвоих Smart TV, но следует отметить, что обе компании не являются абсолютными монополистами в своих областях. К примеру, бренды TCL и Xiaomi тоже предлагают телевизоры с QLED-экранами, а Sony и Vizio освоили технологию OLED.

QLED: ярко и дешево

В основе QLED лежат квантово-точечные светодиоды и жидкокристаллические экраны (LCD). Микроскопические квантовые точки при попадании света излучают собственный свет разного цвета. В телевизорах светодиоды QLED размещены на специальной пленке, а свет обеспечивает светодиодная подсветка. Лучи проходят на поверхность экрана через несколько других слоев внутри телевизора, включая жидкие кристаллы, и лишь после этого появляется изображение.

Главным преимуществом QLED перед OLED является яркость, благодаря которой картинка очень четкая даже в очень светлых комнатах и в HDR-формате. Размеры экранов самые разные — от 32 до 98 дюймов. Это позволяет выбирать модель не только по качеству, но и по цене — чем меньше диагональ, тем дешевле. В то же время, QLED уступают по другим параметрам, связанным с качеством картинки, о которых мы расскажем ниже.

Samsung использует квантовые точки для расширения своих ЖК-телевизоров с 2015 года, а саму технологию QLED TV представила в 2017 году. По словам производителя, технология со временем эволюционировала, улучшились цвет и светоотдача. Другие марки телевизоров также используют квантовые точки в ЖК-телевизорах, но не называют их QLED.

OLED: красочно, но дорого

В отличии от жидкокристаллических QLED, OLED основана на принципиально другой технологии, обеспечивающей лучшее качество изображения. Такой дисплей состоит из светодиодов, созданных из органических соединений и не использует отдельную светодиодную подсветку для создания света – его производят миллионы отдельных субпикселей, поэтому технологию отображения называют "излучающей". Эта особенность значительно влияет на качество изображения.

OLED-дисплеи могут полностью отключать неиспользуемые пиксели, обеспечивая намного лучший контраст и уровень черного, что является одной из наиболее важных характеристик. Даже самые лучшие QLED TV с эффективным локальным затемнением пропускают немного света от внутренних светодиодов, что приводит к размытию глубины черного и мерцанию вокруг ярких участков. Это преимущество перекрывает недостаток яркости по сравнению с некоторыми "квантовыми" моделями и в целом обеспечивает лучшее качество картинки.

Разнообразие размеров OLED-телевизоров не так велико, да и сама технология обходится дороже в производстве. Сейчас на рынке представлены модели с диагоналями: 48, 55, 65, 77 и 88 дюймов. Чем больше размер, тем больше разница в цене, особенно по сравнению с QLED TV.

Еще экраны OLED более подвержены так называемому выгоранию, когда статичные изображения на долгое время оставляют свой призрачный силуэт даже после смены кадров. К примеру, если долго смотреть один новостной канал, то его логотип может "отпечататься" на следующих кадрах совсем другого видео. Впрочем, эту проблему легко избежать, если время от времени переключать каналы или передачи.

Лучшие модели телевизоров с QLED и OLED 2021 года

Samsung выпустила новую линейку флагманских телевизоров Neo QLED. По словам разработчиков, приставка Neo означает усовершенствование технологии, которая теперь должна обеспечивать лучший контраст. Не последнюю роль в этом сыграла технология Quantum Mini LED, которая в 40 раз уменьшила размер светодиодов для подсветки. Кроме того, новые модели получили улучшенный процессор Neo Quantum, отвечающего за обработку экрана в разрешении 4К-8К, а также за поддержание высокой частоты обновления экрана (120 ГГц).

Серию Neo QLED в 2021 году уже представили четыре модели: QN900A, QN800A, QN90A, QN85A. Первые две обладают разрешением 8К, остальные — 4К. Производитель обещает 100% цветовой охват, новую квантовую матрицу с Mini LED и отличное качество звука.

  • Cамая старшая модель, соответственно, самая дорогая – около 250 тыс. грн, тогда как младшую QN85A с диагональю 55 дюймов можно купить за 40 тыс. грн.

Одним из самых лучших телевизоров LG 2021 года аналитики называют OLED65C8. 65-дюймовый OLED экран показывает очень яркую и контрастную картинку, хотя пользователи жалуются на некоторую "кислотность" цветов.

  • Такая модель в Украине стоит около 50 тыс. грн.

LG OLED55B8S имеет меньшую диагональ (55 дюймов) и 4К разрешение, однако поддерживает полезную функцию мультиэкрана и много интерфейсов.

  • Купить телевизор в Украине можно примерно за 32 тыс. грн.

LG OLED55G1 представляет передовую линейку бренда под названием OLED evo. Она получила новейшую систему WebOS 6.0 и процессор Alpha9 4 поколения, который значительно улучшает качество изображения и устраняет "артефакты".

  • Цены в Украине начинаются от 41,5 тыс. грн.
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