Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США

Водитель грузовика из Пакистана поехал в Кабул, чтобы посмотреть, что происходит в аэропорту города после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан".

Спустя несколько дней, когда родственники подумали, что мужчина погиб, пакистанец сообщил им по телефону, что случайно эвакуировался из афганской столицы в США. Об этом рассказало издание The Siasat Daily со ссылкой на бывшего депутата нидерландского парламента Джорама ван Клавера.

"Хотите верьте, хотите нет. Водитель грузовика из Пешавара (город в Пакистане — ред.), который работал на маршруте Торкхам-Кабул, пропал без вести на три дня. Семья думала, что он умер в Кабуле. Вчера они получили от него звонок. Он в Америке. Он сказал, что просто пришел в аэропорт Кабула, чтобы увидеть весь экшн, как-то попал в самолет и оказался в США", — написал политик в своем Facebook 25 сентября.

В то же время журналисты утверждают, что об этой истории первым рассказал пользователь социальных сетей Асад Шинвари. По его словам, Машо Шинвари, пакистанский водитель, припарковал свой грузовик посреди Кабула и пошел в аэропорт, после чего семья мужчины потеряла с ним связь, а спустя три дня герой истории оказался в Штатах.

Также издание со ссылкой на блогера из афганского города Кандагар Фархана Ходака сообщило, что это не единичный случай — многие люди, считавшиеся пропавшими без вести на фоне захвата Кабула "Талибаном", были вскоре обнаружены на другом конце света.