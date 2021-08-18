О возможности нового теракта в Кабуле предупредили Байдена

Следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.

По ее словам, сегодня утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.

Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.