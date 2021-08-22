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События Сегодня, 10:3858
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана

США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка, которые остались без родителей. Как известно, во время эвакуации в аэропорту Кабула, некоторые афганцы передавали военным своих детей, не имея возможности выбраться самим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По меньшей мере 34 афганских ребенка, эвакуированных из Афганистана в США, были без сопровождения взрослых. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Все эти дети (34 ребенка), эвакуированные из Афганистана, были направлены в отдел по расселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб, потому что они были "без сопровождения".

По словам чиновника, некоторые из них путешествовали со взрослыми и были унифицированы "на месте", в то время, как другие были направленны в офис по расселению беженцев HHS.

При этом чиновник отметил, что несовершеннолетние без сопровождения взрослых "не составляют значительной доли прибывших из Афганистана".

Сейчас в США работают над обработкой данных о малышах и над тем, чтобы разместить их в приютах с лицензированными медицинскими работниками, которые смогут оказывать услуги в соответствии с языковыми и культурными особенностями детей .

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, дети, эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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