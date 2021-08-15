Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.

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