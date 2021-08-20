 

Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро

События Сегодня, 11:0456
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро

В субботу, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны и изменения в работе столичного метрополитена.

Начало игры между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) ожидается в 19:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Метро, Киев, Футбол, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Дороги из-за репетиции парада ко Дню независимости опять перекроют в Киеве
Дороги из-за репетиции парада ко Дню независимости опять перекроют в Киеве
20-авг-2021, 16:53
Нетрезвый мужчина в Киеве пошел купаться и утонул на глазах у жены
Нетрезвый мужчина в Киеве пошел купаться и утонул на глазах у жены
8-авг-2021, 09:50
Из-за подозрительного предмета в Киеве закрывали пересадку между центральными станциями метро
Из-за подозрительного предмета в Киеве закрывали пересадку между центральными станциями метро
5-авг-2021, 10:20
В суд дело киевских террористов, закладывавших бомбы возле станций метро передала прокуратура
В суд дело киевских террористов, закладывавших бомбы возле станций метро передала прокуратура
23-июл-2021, 09:20
В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину
В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину
6-июл-2021, 19:53

Последние новости

11:31
События
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
11:26
События
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
11:18
События
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
11:04
События
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
11:02
События
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
10:40
События
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
10:38
События
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана
10:31
Политика
Перенесут ли встречу Зеленского и Байдена в Вашингтоне
10:18
События
Житель Волыни заразился ботулизмом и попал в больницу
10:16
События
Полиция с обыском нагрянула в Харьковский горсовет
10:14
События
Сроки завершения пандемии спрогнозировали в Минздраве
10:12
События
Во время взрывов у аэропорта Кабула число погибших выросло до "почти 200"
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021
Вчера, 2021-08-27
22:24
События
О возможности нового теракта в Кабуле предупредили Байдена
21:25
События
Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США
19:04
События
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
19:02
События
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд
19:00
События
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция
18:58
События
Северный поток 2" "Газпрому" возможно придется продать
18:57
События
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей1996
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211452
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021796
В Киеве захотели взять на себя управление "Северным потоком-2"677
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке654
В ВОЗ предупредили, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса534
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 августа 2021475

Досуг

Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании.
Сегодня, 12:2358
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь.
Сегодня, 11:3754
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
Вчера, 20:54127
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
Вчера, 20:49130
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
Вчера, 16:42106
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Приобрести новый автомобиль сегодня стало гораздо проще, используя для этой цели специализированный ресурс, именуемый агрегатором.
Вчера, 16:30106

События

Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Уроженца Палестины Серхан Серхана могут выпустить спустя 52 года пребывания в тюрьме.
Сегодня, 11:3161
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка обнародовала публичную часть отчета о происхождении COVID-19, из которого видно — мнения разделились. А Китай обвиняют в отказе от сотрудничества.
Сегодня, 11:2658
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Эвакуация сейчас осложнилась тем, что "Талибан" запрещает этническим афганцам покидать страну.
Сегодня, 11:1855
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
В субботу, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны и изменения в работе столичного метрополитена.
Сегодня, 11:0458
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
За прошедшие сутки 27 августа 2021 года 166 551 человека вакцинированы против COVID-19. 
Сегодня, 11:0265
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане.
Сегодня, 10:4077
7 Днів