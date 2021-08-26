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События Сегодня, 11:2657
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Разведка обнародовала публичную часть отчета о происхождении COVID-19, из которого видно — мнения разделились. А Китай обвиняют в отказе от сотрудничества.

В США опубликован несекретный вариант отчета разведывательного сообщества, подготовленный по поручению президента Джо Байдена. После 90-дневного расследования разведчики не смогли определить, как возник новый коронавирус. Одни считают, что это результат лабораторной утечки, вторые верят в его естественное происхождение в результате мутаций. Об этом сообщила CNN.

Четыре разведывательных агентства и Национальный совет разведки с низкой степенью уверенности оценили, что коронавирус появился в результате "естественного контакта с животным". Однако одно агентство оценило с умеренной уверенностью, что первое заражение человека, скорее всего, было результатом инцидента, "вероятно связанного с экспериментами, обращением с животными или взятием образцов в Уханьском институте". Еще три агентства заявили, что они не смогли прийти к выводу без дополнительной информации.

Хотя отчет не дал окончательного ответа о происхождения вируса, он опроверг некоторые теории. Так, например, коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия, как предлагали некоторые республиканцы в прошлом году.

В отчете говорится, что разведывательному сообществу потребуется больше информации с первых дней пандемии, чтобы предоставить "более окончательное объяснение происхождения Covid-19".

Нежелание Китая сотрудничать помешало разведывательному сообществу получить ответы о происхождении вируса. "Скорее всего, для окончательной оценки происхождения Covid-19 потребуется сотрудничество Китая, – говорится в отчете. – Однако Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, включая Соединенные Штаты".

Однако окно для поиска ответа на вопрос о происхождении пандемии может закрыться. Группа экспертов, уполномоченная Всемирной организацией здравоохранения, заявила 25 августа, что возможность выяснить, где началась пандемия, уменьшается, поскольку иммунные реакции людей исчезают, и доказательства в телах животных — тоже.

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Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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