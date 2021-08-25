Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному

Уроженца Палестины Серхан Серхана могут выпустить спустя 52 года пребывания в тюрьме. Кандидата в президенты мужчина убил, поскольку тот поддерживал Израиль.

Наблюдательный совет Калифорнии рекомендовал Серхану Серхану, который отбывает пожизненное заключение за убийство кандидата в президенты США Роберта Кеннеди в 1968, освободить из тюрьмы условно-досрочно. Об этом сообщает Reuters.

77-летнему Серхану ранее 15 раз отказывали в освобождении по условно-досрочному. Нынешнее решение в течение 120 дней должны рассмотреть в юридическом персонале совета, в ходе которого дело может быть передано на рассмотрение общей комиссии до вынесения окончательного решения.

После этого у губернатора Калифорнии будет месяц, чтобы отменить или оставить в силе решение совета. При этом губернатор Калифорнии может измениться. Против нынешнего главы штата Гэвина Ньюсома будут выборы отзыва, которые назначенные на сентябрь.

За что Серхан убил кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди

Уроженец Палестины Серхан был осужден за убийство 42-летнего Кеннеди в кладовой на кухне отеля Ambassador в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года. Стрельба произошла через несколько минут после того, как сенатор от Нью-Йорка и бывший генеральный прокурор США выступили с речью после победы на праймериз. Кеннеди умер на следующий день.

Сам Серхан Серхан говорит, что не помнит об убийстве, но стрелял в Роберта Кеннеди он из-за ярости. Робер Кеннеди поддерживал Израиль. В 1969 году его приговорили к смертельной казни, которая затем была заменена на пожизненное заключение. За все время в тюрьме, как утверждает адвокат Серхана, его не обвиняли в серьезных нарушениях условий содержания.

Члены семьи убитого сенатора, в том числе его сын Роберт Ф. Кеннеди-младший направили в комиссию по УДО письма в поддержку освобождения Серхана.