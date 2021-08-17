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События Сегодня, 15:4657
Солисту Rammstein Линдеманну в России выписали предписание, а его продюсера собираются депортировать

Сотрудники полиции пришли в отель к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в РФ. Ему выписали предписание, а его продюсеру угрожает депортация.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как известно, Линдеманн приехал в Тверь, чтобы спеть на фестивале. Также группа будет выступать на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

На опубликованных в соцсетях кадрах Линдеманн общается с российскими полицейскими.

Как сообщается, полицейские во время ночного визита в отель в Завидово, где остановился музыкант, завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

Источник агентства сообщил, что при пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.

Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ".

Кроме того, самому Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

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Теги: news, новости, Украина, Линдеманн, 7dniv, 7dnivinfo  
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